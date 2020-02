Confirman nomina de seis candidatos a gobernador departamental

Los integrantes de sociedad civil convocaron a los aspirantes a gobernador el 22 de enero. (Foto Prensa Libre: Archivo)

Los representantes de sociedad civil se reunieron la noche del lunes 3 de febrero en el Centro Universitario de Occidente (Cunoc) en donde confirmaron que enviarán al presidente Alejandro Giammattei un listado de seis nombres, lista que fue seleccionada de 25 candidatos que presentaron su papelería para el cargo de gobernador de Quetzaltenango.

Los elegidos por sociedad civil son: Julio Cesar Queme Macario, Cesar Pérez Méndez, Carlos Alberto Barreno Villagrán, Jairo López Ramírez, Baltasar Pez Puac y Erick Tzun de León.

Ahora, la tarea del presidente Giammattei será elegir al próximo gobernador departamental de Quetzaltenango basándose en esa nomina, actualmente el cargo lo ocupa Quemé, uno de los aspirantes.

Luis David Méndez, vocero de sociedad civil, indicó que el próximo jueves 6 de febrero viajará una un grupo de cuatro representantes, quienes le entregarán el listado al presidente.

La semana pasada llegó a gobernación un oficio de la Secretaria General de la Presidencia por medio del cual se explicaba que sociedad civil debía presentar una terna, es decir tres candidatos.

De acuerdo con Méndez, se analizó la situación y se consultó con la secretaria de la presidencia, Leila Susana Lemus Arreaga, quien según afirmó, les indicó que podían enviar la nomina de seis elegidos.

“Al hacer un análisis del oficio son recomendaciones que se nos estaban dando por el presidente, el mismo quedaba a criterio de la sociedad civil de cada departamento, se hizo una consulta privada con la secretaria de la presidencia quien nos dijo que, si ya se había agotado el proceso no era necesario repetirlo. Le pedimos que nos enviará esta respuesta por escrito”, afirmó el vocero.

En cuanto a los señalamientos que la población ha hecho en contra de sociedad civil y cuestionamientos por la transparencia en la elección, el vocero recordó que en la etapa de la selección, la última votación fue secreta por “seguridad”.

“Eso se hizo por seguridad e integridad de cada representante, porque obviamente cada aspirante tiene sus intereses, todos quisieran llegar, seamos realistas, si yo voy a presentar mí papelería es porque quiero ser gobernador, y obviamente quiero quedar en la terna, si en determinado momento no quedó y me enteró que tal representante no votó por mí o me puso una calificación baja, se pone en riesgo la integridad de cada quien, por eso es, no porque se hayan tenido amenazas o presión de algún candidato, nada que ver”, aseguró.

Además, informó que en relación el amparo interpuesto por Estuardo Castillo, candidato que no fue seleccionado, este se recibió en el Juzgado de Primera Instancia Penal, órgano que se inhibió de conocerlo y fue trasladado a la Sala Quinta de Apelaciones del Ramo Penal.

“Entonces al emitir esta resolución del juzgado, pues no se suspende el proceso, y se debe continuar con él trámite que en derecho corresponde”, relató Méndez.

Quiénes conforman sociedad civil

Los representantes de los 11 sectores que tienen derecho a voto son:

Daniel Sacor, representante de las Mipymes.

Luis David Méndez, representante del pueblo Mam.

Allan Cabrera, representante del pueblo K’iche.

Julio Díaz, representante del sector de trabajadores.

Oxaiel Méndez, representante del sector campesino

Julio Barrios, representante del sector campesino.

Yrma Tuc, representante del sector de mujeres.

Elida García, representante de Cooperativas

Víctor Carol Hernández, representante del Centro Universitario de Occidente

Jaasón Ochoa, representante de la Cámara de Comercio.

Hori Salanic, representante de las ONG´S.

