Conozca el listado de quince obras que no se realizarán este 2019 en Quetzaltenango, suman Q17.5 millones

El sitio del Sistema de Control de Desembolso y Transferencias a los Codede (Codet) registra estas 15 obras que serían parte del Codede de Quetzaltenango, pero que finalmente no fueron aprobadas, entre las que se encuentran la construcción de cuatro sistemas de aguas residuales de los municipios de San Carlos Sija, Zunil, Flores Costa Cuca y El Palmar.

El resto de los proyectos serían para ampliación y construcción de centros educativos, centros de salud, alcantarillados, entre otros.

Al ser consultado sobre los Q17.5 millones, José Villatoro, director del Codede de Quetzaltenango, explicó que son de proyectos que no alcanzaron el “estatus” de aprobado. “Nosotros debemos firmar el convenio posterior a que los proyectos alcancen este estado”. Afirmó.

Los municipios que tienen proyectos del Codede que no se realizarán son Huitan, San Miguel Siguilá, San Carlos Sija, Zunil, El Palmar, Flores Costa Cuca, San Martin Sacatepéquez y Olintepeque.

“Ese dinero ya no lo solicitamos al ministerio de Finanzas, automáticamente se irá al fondo común”, expresó Villatoro.

Carlos Barrios, delegado departamental de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), explicó que el Consejo Nacional de Desarrollo (Conadur) “dio una prórroga” para la presentación de los proyectos que habían tenido inconvenientes para conformar los expedientes y entregarlos, agregó que eran 14 los que se tenían pendientes en Quetzaltenango.

“Al vencerse este tiempo en julio desafortunadamente cinco de los proyectos nunca los presentaron a la delegación, los otros nueve se presentaron pero tenían inconvenientes porque no cumplían con algunos requisitos, en la mayoría de casos las certificaciones de escrituras registradas de la propiedad del terreno a nombre de la Municipalidad, al no cumplir este requisito, no podían ser aprobados”, relató.

Según el delegado de Segeplan otras inconsistencias se observaron en los nombres que no correspondían con lo ingresado al sistema.

“Aunque oportunamente se les hicieron las observaciones, no hicieron las correcciones correspondientes, finalmente se venció el plazo, no entregaron esta documentación y los proyectos no fueron aprobados. Los alcaldes involucrados en esta problemática esperaban que el Conadur diera otra prorroga, pero no fue así”, relató.

Agregó que el 10 de septiembre hubo una reunión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y rural (Conadur), pero no se dio una ampliación.

“De tal suerte que estos proyectos ya no tuvieron oportunidad, ya no se dio este plazo y quedaron fuera de ejecución para este ejercicio fiscal 2019”, manifestó.

De acuerdo con Segeplan los proyectos que no se realizaran suman 15, porque estaba contemplada una obra de reprogramación de San Miguel Siguilá “pero en finanzas” no se aprobó esta reprogramación.

De acuerdo con Barrios se ha capacitado a los alcaldes sobre este tema para evitar el problema que aún continúa.

“Todos los años se dan capacitaciones para que puedan avanzar en la gestión, hemos encontrado que por razones internas de las municipalidades se retrasan, el mayor inconveniente lo tienen con las empresas a las que requieren para la planificación de los proyectos”, dijo.

En cuanto a los Q17.5 millones que no se podrán ejecutar, Barrios refirió que será una asignación que no saldrá de finanzas.

“Independientemente de que estaban aprobados para este ejercicio fiscal, finanzas los reasigna, se pueden decir que ingresan a este fondo común, pero casi siempre lo que hace finanzas con este fondo común es reasignarlo a otras instituciones”.

Las obras sin esperanza

Este año las obras que quedaron fuera son 15, pero en el 2018, por la misma razón, fueron 2 proyectos por Q3 millones, mientras que en el 2017 se registró solo uno por Q475 mil y en el 2016 también fue una obra.

Estos son los 15 proyectos que este 2019, año electoral, no se realizarán porque no fueron aprobados.

Construcción sistema de tratamiento aguas residuales aldea recuerdo a barrios, San Carlos Sija, Quetzaltenango, con una inversión de Q1 millón 100 mil.

Ampliación sistema de alcantarillado sanitario caserío Los Jiménez y Camacho sector uno aldea La Emboscada, San Miguel Siguilá, Quetzaltenango, con una inversión de Q500 mil.

Ampliación sistema de alcantarillado sanitario sector tres, aldea El Llano, San Miguel Siguilá, Quetzaltenango, con una inversión de Q264 mil 668.

Ampliación sistema de alcantarillado sanitario sector El Quetzal, aldea La Emboscada, San Miguel Siguilá, Quetzaltenango, la inversión era de Q1 millón 100 mil.

Construcción sistema de alcantarillado sanitario, drenaje, caserío El Plan, Huitan, Quetzaltenango, tenía un costo de Q1 millón 950 mil.

Construcción sistema de tratamiento aguas residuales, aldea Chicovix, Zunil, Quetzaltenango, con un presupuesto de Q1 millón 648 mil 358.56.

Construcción sistema de tratamiento aguas residuales, planta de tratamiento proyecto San José, El Palmar, Quetzaltenango.

Construcción sistema de tratamiento aguas residuales Flores Costa Cuca, Quetzaltenango, el presupuesto era de Q3 millones 312 mil 109, con un presupuesto de Q500 mil.

Mejoramiento sistema de agua potable aldea El Rodeo, San Carlos Sija, Quetzaltenango, tendría un costo de Q900 mil.

Ampliación Sistema de Agua Potable, aldea Calahuache, El Palmar, Quetzaltenango, con un presupuesto de Q889 mil.

Construcción Centro de Atención Permanente (CAP) San Martin Sacatepéquez, Quetzaltenango, con un costo de Q1 millón 242 mil 719.

Ampliación Escuela Primaria aldea El Llano, San Miguel Siguilá, Quetzaltenango, por Q1 millón 200 mil.

Ampliación Escuela Primaria aldea La Emboscada, San Miguel Siguilá, con un presupuesto de Q1 millón 103 mil 202.

Construcción Instituto Básico Cantón Chuisuc, Olintepeque, Quetzaltenango, tendría una inversión de 708 mil 105.

Construcción Biblioteca Municipal, cabecera municipal San Martin Sacatepéquez, Quetzaltenango, tendría un costo de Q1 millón 119 mil 699.

Para la planificación de los proyectos 2020 las municipalidades ya tendrían que estar en el proceso, hasta ahora, solo tres municipalidades entregaron expedientes.

