Coronavirus: incrementan las penas para los familiares de pacientes que buscan atención médica en Xela

Sandra Baquiax, espera afuera del Hospital Regional de Occidente información sobre su hija recluida en el HRO. (Foto Prensa Libre: María Longo)

Aunque la atención está centrada en la pandemia, hay pacientes de enfermedades ajenas al coronavirus que buscan atención medica en el Hospital Regional de Occidente (HRO), acompañados de sus familiares viajan desde otros departamentos del occidente con la esperanza de curarse sin contagiarse del covid-19.

Para los familiares de los pacientes la situación se agudiza, para prevenir más contagios las autoridades del centro incrementaron las medidas de seguridad, no hay acceso a la sala de espera que antes funcionaba en la emergencia.

De acuerdo con los familiares de los pacientes no les han pedido medicamentos, pero si les han solicitado exámenes de laboratorio, por esta razón prefieren estar afuera y al pendiente de lo que suceda, aunque la lluvia haga más difícil este acto de solidaridad con sus seres queridos, ya que no tienen algún espacio para resguardarse de la lluvia.

Otro inconveniente es la prohibición para viajes interdepartamentales, esto los obliga a pagar una pensión para poder dormir.

En el ingreso al hospital hay un campo que ahora utilizan los pacientes para sentarse, mientras esperan el nombre de su paciente o alguna información.

Ismael Robledo, originario de Tacana, San Marcos, viajó a Quetzaltenango como un intento de “salvarle la vida” a su hijo de 5 años quien se encuentra en el intensivo por una operación de la cabeza, relata.

El padre de familia se pone la mano en la cabeza y se frota el cabello para contar que “la operación se complicó y el niño se está desangrando”, aunque asegura que no le han dado mucha información.

“Yo me quedó a dormir en el hospital porque me permiten entrar. Es muy riesgoso y la verdad da pena todo esto porque nos comentan que hay pacientes con coronavirus, en un área aparte pero siempre da pena, no me quito la mascarilla y me lavo las manos a cada rato”, relató.

Cerca de Robledo está Sandra Baquiax, originaria de Suchitepéquez, quien paga Q60 para dormir en una pensión mientras su hija con trombocitopenia severa recibe atención médica en el HRO, según contó fue traslada desde Mazatenango por falta de plaquetas.

“Todo es muy estricto, pero para mí es un buen servicio, todo es más difícil por esta situación, tengo ya tres días de no poder ver a mi hija, es muy triste, pero sabemos que es por nuestro bien. Por la prohibición de viajar interdepartamental no podemos hacerlo y si ocurre debemos llevar una hoja extendida por el médico”, relató.

Los partos son otra emergencia para acudir al hospital, aunque según los familiares es complicado porque les dan escasa información y mientras esperan se exponen a enfermedades respiratorias por el clima.

“Llueve y uno está parado sufre, pero como uno tiene a su familia debe estar aquí, deberían tener un techo para toda la gente, pero no hay”, dijo Lazaro Cristóbal, de San Francisco la Unión, Quetzaltenango.

Temen por los pacientes renales

Familiares de pacientes que necesitan hemodiálisis relataron que previo a recibir el tratamiento se lleva a cabo una prueba de coronavirus, pero el resultado de esta demora y retarda la atención a los pacientes.

“Venimos desde el viernes, mucha gente ha entrado y solo salen a decir que a cada paciente le hicieron el hisopado, primero dijeron que el resultado iba a estar en cuatro horas, pero después que a las 24 horas y luego que a las 48 horas, mientras tanto el paciente está adentro. En otras ocasiones la atención ha sido buena, pero me imagino que es por todo esto de la pandemia”, relató Melesio Boj, originario de Suchitepéquez y esposo de una paciente con problemas renales.

Agregó que cuando su esposa ingresó al hospital la dejaron afuera de la emergencia por dos horas “con el frio que había”, tuve que pedirle permiso al policía para entrar a pedir que la atendieran.

Una historia similar vive Marco Tulio Prado, padre de un joven de 18 años que recibe tratamiento de hemodiálisis, pero antes del tratamiento le indicaron que debían efectuarle la prueba de covid-19.

“Uno aquí se arrastra como culebra porque no hay dinero. El martes venimos pero no había máquina para la hemodiálisis, fuimos a Guatemala y regresamos aquí el jueves, pero no lo han atendido, le hicieron el hisopado y dijeron que si salía bien el examen lo iban a pasar a una máquina, aquí uno le ruega y le llora a los enfermeros, suplicamos que nos atiendan porque venimos desde Malacatán”, expresó.

Ambos sienten angustia por la salud de sus pacientes, temen que el atraso en la aplicación del tratamiento los perjudique, así como que puedan contagiarse.

Buscarán soluciones

Carmen Sajquim, comunicadora del HRO, aseguró que investigarán por qué se envió a hacer pruebas de laboratorio afuera del hospital, además dijo que analizarán alguna solución para los familiares de los pacientes.

“Lo que pretendemos es que por la pandemia eviten aglomerarse en el ingreso de la emergencia, lamentablemente por ahora no tenemos un espacio físico donde ellos puedan permanecer, veremos si hay alguna alternativa. Si en algún momento la persona no obtiene la información en el hospital puede retirarse a su lugar de origen y puede llamar al 79313636 en las extensiones 117, 216 y 310 donde el personal de atención al paciente le informará. Vamos a evaluar qué está sucediendo, si en algún momento algún área pide un laboratorio puede ser alguno muy especifico que no se lleve a cabo en nuestro laboratorio”.

En relación a los pacientes que necesitan hemodiálisis, aseguró que deben llevarse a cabo las pruebas por prevención del personal médico y del resto de pacientes.

“Todos los pacientes que acudan y que sean sospechosos se le debe realizar la prueba para descartar, la atención de pacientes renales y oncológicos continua pero es parte del protocolo que primero debe hacerse la prueba de covid porque tienen un contacto cercano con los trabajadores y usan equipo”

Disminuye la cantidad de pacientes

De acuerdo con la comunicadora el HRO dispone de 344 camas, pero ahora solo están ocupadas 148, en la emergencia pro ahora tienen en promedio 58 pacientes al día, pero previo a la pandemia llegaban a cien.