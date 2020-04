Coronavirus: por qué prohíben el ingreso de buses con migrantes a Quetzaltenango

De acuerdo con la comuna, coordinaron con la policía de tránsito y Policía Nacional Civil (PNC)

De acuerdo con la Municipalidad de Quetzaltenango en la última semana ingresaron a la cabecera departamental 21 buses con migrantes deportados de Tapachula, México, quienes descendían del vehículo en Las Rosas, zona 5 de Xela; la mayoría sin dinero y sin transporte para llegar a sus departamentos de origen, pero ahora las autoridades municipales decidieron prohibir el ingreso de los buses a la cabecera departamental.

“Viene gente de Petén, Cobán, Quiché, Huehuetenango, lo que estamos tratando es que los puedan llevar hasta su lugar de origen, nos preocupa dónde vamos a tener a todas las personas que se quedan en calles y avenidas, se va generar mucho más desorden. Los buses vienen con placas mexicanas”, expresó Hugo Urizar, encargado de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Quetzaltenango.

De acuerdo con el Alcalde de Xela, Juan Fernando López, en la ciudad hay al menos 400 migrantes retornados que están deambulando por las calles sin poder llegar a su hogar, razón, por la que asegura, prohibió que los buses de migrantes provenientes de México ingresen a Quetzaltenango.

“Ya hoy gracias a Dios ya no entraron buses a Quetzaltenango, fueron desviados a otro lado. Andan deambulando más de 400 migrantes en Quetzaltenango que no tienen como llegar a su lugar de origen, estamos en toda la disposición de ayudar, pero que se hagan las cosas correctamente y no solo que los vengan a dejar aquí”, dijo el jefe edil.

La medida es exclusiva para buses de migrantes adultos, los cuales dejaron de ingresar a Xela a partir de este martes 31 de marzo.

Según el alcalde el próximo viernes autoridades guatemaltecas y mexicanas se reunirá para dialogar sobre el tema.

Los migrantes que ingresaron a la ciudad recibieron atención médica del Área de Salud de Quetzaltenango para medir su temperatura y ser evaluados.

Los migrantes menores de edad, son trasladados a Quetzaltenango para el hogar Casa Nuestras Raíces, estos podrán ingresar y se seguirán los protocolos de seguridad.

“En la Casa Nuestras Raíces son evaluados por el Área de Salud, posteriormente los están esperando los recursos familiares y se les hace la entrega, con la salvedad que deben guardar una cuarentena obligatoria en su casa”, explicó Marcela Dell, profesional de la Procuraduría General de la Nación (PNG).

Otras medidas por el coronavirus

La comuna inició este martes con la limpieza de parques en la ciudad, el parque Benito Juárez, zona 3 de Xela, fue el primero.

La acción se llevó a cabo con una hidrolavadora, agua y cloro, además se utilizaron mochilas aspersoras para desinfectar calles.