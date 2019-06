De dirigir al Club Xelaju MC a dirigir la ciudad de Quetzaltenango

El nuevo alcalde de Quetzaltenango es conocido como expresidente del Xelajú MC. (Foto Prensa Libre: María Longo)

Del 2009 al 2010 JF fue el presidente del Club Xelajú MC, su periodo terminaba en el 2012 pero decidió renunciar antes de tiempo, en ese momento informó que lo hacía por amenazas de muerte.

Aficionados del Club Xelajú MC recuerdan a JF como el presidente que gestionó el “Chivo bus”, contrató al jugador “José Manuel Contreras” y apoyó la construcción “del graderío sur”.

Con un total de 13 mil 551 votos, que hacen el 21.76 por ciento, JF es el nuevo alcalde de Quetzaltenango, su nombre no es ajeno para los aficionados Chivos, pero ahora deberá dirigir una ciudad con más de 160 mil habitantes y más de 40 mil personas de una población flotante que ingresan cada día a Xela.

La analista Karin Slowing recomendó al alcalde electo tener un plan de trabajo concreto y no aislarse.

“Tengo pendiente de ver como quedó integrado el Concejo del candidato JF como así le llaman, creo que es un fenómeno nuevamente el que se ha dado en Xela, muy parecido al de hace cuatro años con el alcalde Grijalva, es un voto a candidatos que de alguna manera no son de la corriente más fuerte, o que estaban presentes desde el imaginario de la Xela urbana, pero que obviamente tuvo una estrategia que le permitió movilizar el voto rural mas efectivamente”, indicó Slowing.

Agregó que espera que López tenga una agenda “clara”, “modesta”, en términos de no ofrecer resolver todos los problemas que tiene Xela pero “que se enfoque en una agenda de prioridades muy concretas”.

“Que no cometa el mismo error del alcalde Grijalva, de no dejarse acompañar de la sociedad, de cerrarse a la crítica, de cerrarse a la participación, si algo tiene que aprender es que un alcalde que se encierra y se aísla es un alcalde que no puede manejar ni la municipalidad, mucho menos el municipio, mis mejores deseos en ese sentido”, afirmó.

Al igual que varios ciudadanos la analista espera que en los próximos días López aclare los puntos de su “agenda de gobierno municipal” para definir “prioridades concretas.

“Ya que su electorado eminentemente fue rural, también clarificar qué va a pasar con cosas como el POT que ha sido fundamentalmente cuestionado por las comunidades, qué cambios ofrece en ese sentido para el bienestar de las comunidades rurales de Quetzaltenango”, dijo la analista.

Slowing recordó las anteriores administraciones como la de Jorge Barrientos que estuvo 12 años en el poder. “Vemos el fenómeno en Xela de 12 años, eligieron continuamente durante 3 periodos a un alcalde que ofrecía sonrisas, apapachos y que finalmente dejo la ciudad en un estado decrepito, a él le sucede un alcalde que lo elijen porque supuestamente representaba la antítesis del exalcalde Barrientos, sin mayor preparación con un partido que ha desaparecido. Esperemos que el nuevo alcalde tenga un planteamiento mínimo desarrollado y que se ponga la pila de aquí al 14 de enero”, concluyó.

Se intentó obtener una entrevista con el alcalde electo para conocer cuáles serian sus primeras acciones, los detalles de su plan de trabajo y los propósitos que tiene para la transición del gobierno municipal, pero indicó estar “muy ocupado”, pidió que se le buscará en la sede y posteriormente afirmó tener una reunión, informó que cuando tuviera tiempo disponible llamaría, hasta ahora no lo ha hecho.

