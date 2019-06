El primer discurso del alcalde electo en Xela

Juan Fernando López obtuvo el triunfo con el partido Humanista. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Al concluir el conteo del 98 por ciento de las mesas de la cabecera departamental de Quetzaltenango el resultado son 13 mil 257 votos a favor de López, empresario y expresidente del Club Xelajú MC, el triunfo lo obtuvo con el partido Humanista.

LE PUEDE INTERESAR: Seguridad, transporte y transparencia exigen los quetzaltecos Julio Román 27 de mayo de 2019 a las 12:19h

Los presentes recibieron al “nuevo alcalde” con aplausos y gritos de júbilo, luego de tomar el micrófono López expresó “que se paren esos chivos”, “vamos Xela”, “llevo en mi mente y en mi corazón a Xelajú de mis recuerdos”.

“Los discursos políticos se terminaron el viernes”, dijo el político, al inicio agradeció a “damas y caballeros” y aseguró que harán un buen equipo.

“Si lo hice con mis recursos de hace 40 años, hoy con los recursos de ustedes considero que vamos a hacer muchas cosas más para este pueblo, por muchos años el trabajo que se hizo, que se sembró, hoy está reflejado en esas urnas, gracias. Estuvimos en tres meses de mucho trabajo sin nunca descansar. Pero este elixir de la vida que ustedes hoy me dieron, me voy a sentir mucho mejor”, dijo López.

El nuevo alcalde agradeció a las 24 comunidades que conforman el área rural de la cabecera departamental de Quetzaltenango. “24 comunidades que visitamos y que nos dieron su apoyo, la mayoría, gracias, nunca voy a olvidar eso, nosotros tenemos 25 planes de trabajo, no un plan de trabajo, cada comunidad con su propio plan de trabajo”, afirmó.

Lea además: Conflictividad por energía eléctrica en Coatepeque obliga a trasladar centros de votación

Agregó que no hizo público su plan de trabajo porque en experiencias pasadas “fue utilizado” en su contra. “Si no lo hicimos llegar a las demás personas o medios de comunicación que nos lo pedían es porque realmente por experiencia, la otra vez lo usaron en mi contra, hoy no lo hice, no soy un niño pero tengo 10 años de andar en política y el respaldo de nuestra gente ha sido grande porque nosotros hemos sembrado en la mente y en el corazón de las personas sin esperar nada a cambio, nada”.

En el 2015 el alcalde electo fue candidato a diputado por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN), ganó, pero no asumió el cargo por ser contratista del estado.

JF aseguró que ha sido nombrado como el “candidato de las áreas rurales” porque “siempre he estado donde el estado y la municipalidad no llegan”.

El empresario de la construcción aseguró que nunca criticó a sus contendientes y que desde hoy el pueblo de Quetzaltenango es su jefe.

#DecisiónLibre2019

Aunque aún no termina el conteo de las 260 mesas receptoras de votos, Juan Fernando López, candidato a la alcaldía por el partido Humanista y que tiene la mayoría de votos hasta ahora, celebró en la calle frente a la sede del partido. pic.twitter.com/ncjcaeCOzW — María José Longo Bautista (@MajoLongo_PL) June 17, 2019

Mientras López hablaba una mujer se acercó para entregarle flores, “peor si me va matar usted, ya me trajo mis flores de una vez”, dijo el nuevo alcalde. “Ingeniero con mucho cariño usted nunca me dejó ni yo tampoco”, dijo la mujer.

Previo a despedirse JF prometió que van a celebrar “como un quetzalteco”, agregó que en la fiesta van a bailar el son.

Contenido relacionado

En directo: Con 97% de mesas procesadas, Sandra Torres y Alejandro Giammattei encabezan conteo

Entrega de víveres no funcionó para la diputada Alejandra Carrillo que queda fuera del Congreso

Estos son los alcaldes que no se moverían de la silla edil por un período más