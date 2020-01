Delincuentes aprovechan la madrugada del Día de Reyes para saquear un comercio

Comercio dedicado a la venta de tecnologías renovables resultó afectado por la delincuencia en Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: María Longo)

La madrugada de este lunes 6 de enero de 2020, un comercio ubicado en la 29 avenida, 8-77, Colonia Panorama, zona 7 de Xela, fue víctima de la delincuencia.

LE PUEDE INTERESAR: Víctima habría sido atacada con arma blanca y además quemada María José Longo 3 de enero de 2020 a las 03:40h

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público (MP), los malhechores ingresarían al negocio “cortando los candados”, aunque estos objetos no fueron localizados en la escena.

“Según refirieron los encargados del comercio sustrajeron computadoras y un panel solar, se procedió a documentar por fotografías el lugar de los hechos, además de la ubicación de huellas, aunque se estableció por medio de la investigación que utilizaron guantes por lo que no se pudo recabar ninguna huella”, relató Karla Escobar, fiscal del MP.

Agregó que dentro de los indicios están las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas dentro del comercio, elementos con los que trabajarán los investigadores para poder determinar quiénes son los responsables.

Lea además: Realizan la primera procesión del Santo Niño de las Palomitas

Vecinos del sector pidieron a las autoridades mejorar la seguridad en las zonas comerciales de la ciudad.

“Gracias a Dios no lastimaron a nadie, pero se llevaron cosas que al final alguien debe reponer, no es justo que uno se esfuerce y trabaje para que tenga que perder, no todos tenemos la capacidad económica de colocar cámaras de seguridad o agentes de seguridad privada, se supone que para eso está la institución pública de la policía, para dar seguridad”, dijo Álvaro Robles, comerciante de la zona 7.

Vendedores también piden al MP que investigue el caso para evitar que repliquen el hecho en otros comercios. “Usaron guantes para no ser identificados, entonces yo pienso que no son cualquier delincuente y si las autoridades no hacen nada van a querer repetirlo en otros negocios”, afirmó Lorena de León, comerciante de la zona 3 de Xela.

Por medio de las redes sociales, la Asociación Sacándole Brillo a Xela se solidarizó con la empresa afectada, que ha contribuido con los proyectos de esta agrupación, además pidió a las autoridades que el hecho “no quede impune”.

Contenido relacionado

Cuatro empresas quieren reparar la carretera entre Zunil y Quetzaltenango en la ruta Cito Zarco

Xela, la ciudad de los apagones

Seis datos que los quetzaltecos deben saber sobre el Boleto de Ornato