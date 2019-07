Deportivo Xela vence a equipo canadiense en juego amistoso como parte del proyecto que busca impulsar el futbol femenino

A pesar del abultado marcador el juego fue intenso con opciones en ambos marcos. (Foto Prensa Libre: Raúl Juárez)

Quetzaltenango es una de las ciudades que en los últimos años se ha promovido la práctica del futbol femenino con proyectos que incluyen a niñas y señoritas a nivel escolar. El buen trabajo se ha visto reflejado especialmente en el deporte estudiantil donde Xela posee varios títulos centroamericanos, panamericanos y su logro más importante el subcampeona del mundo en el 2015.

Con las bases ya establecidas la institución internacional, Atletas en Acción, dio marcha con el proyecto que tiene duración de una semana que incluye clínicas de fundamentos básicos del deporte, seminarios, charlas a entrenadores, todo encaminado a implementar una metodología que se practica en Canadá y Estados Unidos, donde el futbol de mujeres tiene grandes avances.

Como parte del intercambio de experiencia se realizó un partido de fogueo en la cancha del Complejo de Xela que fue solventado de buena manera por parte del equipo quetzalteco que ganó 3-0 con anotaciones de Alma Méndez, Álida Argueta y Samantha Reyes.

Lauren Bagwell, entrenadora del equipo norteamericano, agradeció la participación del club femenino de Xela y explicó la situación complicada que es para las mujeres tener igualdad en el futbol.

“Algo que mucha gente no entiende es que para las mujeres es difícil jugar futbol porque no se tiene el mismo espacio que los hombre. Siempre hay prioridad y hay sociedades que no ven bien que las mujeres jueguen, por eso venimos de Canadá y Estados Unidos para acompañarlas y motivarlas a seguir en la práctica en este deporte que todas amamos”, expresó la entrenadora.

“Hay tres cosas que nos enfocamos en cada partido, la actitud, la presencia y el esfuerzo. Durante nuestro campamento esta semana hemos estado practicando con nuevas jugadoras para que se enfoquen en esas tres cosas. Por la tarde capacitamos a entrenadores para que ellos aprendan también a fomentar esos valores con sus jugadoras”, añadió Bagwell.

La semana de capacitaciones de parte de las futbolistas extranjeras finalizará este viernes 5 de julio con una serie de actividades que incluye un nuevo juego frente a un establecimiento educativo de Xela.

