El dramático caso de la primera paciente covid-19 recuperada en el HRO que tuvo 80% de probabilidad de morir

La paciente salió del intensivo del Hospital Regional de Occidente y se reencontró con su familia. (Foto Prensa Libre: Cortesía HRO)

El 13 de mayo de 2020 en el Hospital Regional de Occidente (HRO) se atendió al primer paciente con coronavirus. Desde entonces los pacientes que egresaron fueron trasladados al Hospital Temporal Covid-19 para completar su recuperación; pero este miércoles 19 de agosto, tres meses después del primer caso en este centro, se logró que una paciente egresará para reunirse con su familia y retornar a su hogar.

Con globos, aplausos y la canción We Are The Champions, los médicos y familiares de la paciente celebraron que venciera al covid-19 y pudiera regresar a casa después de salir del intensivo.

La paciente es una mujer de 58 años y médico de San Marcos. Según el director del HRO, el contagio pudo ocurrir mientras la profesional luchaba contra la pandemia.

“Es una colega de Tecún Umán que también estaba en el frente de la pandemia, en primera línea. Consideramos que ahí se infectó, pero tenemos el agrado de decir que hoy ya se la entregamos a la familia y regresa a su casa. Es un éxito para el hospital”, indicó Giovanni Ortega, director del HRO.

Al ingresar al HRO el estado de la paciente era crítico, necesitó de un ventilador y estuvo en el intensivo, pero un mes después logró recuperarse.

“Una paciente que venía en un estado crítico, con un índice de mortalidad muy alto, podríamos decir que tenía un índice de mortalidad de un 80 por ciento. Tenía una neumonía severa por covid. Tuvieron que ingresarla a un ventilador mecánico y se activaron los protocolos de covid. Es el primer paciente que egresamos directamente de nuestro intensivo a la casa”, informó Ortega.

El director del HRO agradeció al personal médico por la atención que brindan a los pacientes y por el trabajo que llevaron a cabo para ayudar a la paciente, así como a otros contagiados de covid-19.

Durante la pandemia del coronavirus en el HRO han fallecido 130 pacientes por covid-19 y han nacido 29 bebes de madres contagiadas.

Actualmente en el centro se registra un aplanamiento de la curva que las autoridades esperan se mantenga.