Mejores ingresos para concejales y alcalde de Xela: corporación municipal incrementa el número de sesiones durante la pandemia

En la actualidad el Concejo de Xela se reúne de lunes a viernes de 7 a 8 y de 12 a 14 horas. (Foto Prensa Libre: María Longo)

De acuerdo con el libro de sesiones ordinarias y extraordinarias del concejo de Xela, el 6 de mayo de 2020, en el punto séptimo de la reunión, el alcalde Juan Fernando López propuso a la corporación aumentar el número de las sesiones para resolver en forma inmediata todos los expedientes.

Por unanimidad los integrantes del concejo votaron a favor de este aumento. El 16 de enero de 2020 la corporación decidió que las reuniones serían de siete a la semana, pero en mayo se aumentaron a 10.

En el acta quedó registrado que además se podrían hacer sesiones extraordinarias las veces que sea necesario.

Por cada reunión de concejo, el alcalde, los concejales y el secretario Guillermo Gramajo, reciben un pago de Q696.87.

Cuando se llevaban a cabo siete reuniones semanales, el integrante del concejo que acudiera a todas las reuniones durante la semana habría ganado Q4 mil 878.09, pero ahora que son 10 reuniones por semana, ganará Q6 mil 968 semanales, lo que equivale a dos salarios mínimos.

Al mes, el concejal que asista a todas las reuniones, ganará Q32 mil; si se hacen reuniones extraordinarias, la cifra incrementará.

Vecinos desaprueban acción

Para los vecinos, la decisión del concejo fue inadecuada y reprochable por decidirse en medio de una crisis económica a causa del covid-19.

“La verdad no sé si darme risa o cólera, pero lamentablemente están viendo el problema que tenemos económicamente no solo en Guatemala sino a nivel mundial y ellos darse el lujo de aumentarse el sueldo; es injusto mientras muchos pasamos momentos difíciles y no digamos en el área rural. Les hago un llamado para que tengan un poquito de vergüenza”, indicó Amanda Loarca, vecina de El Calvario, zona 1.

Además, indicó que con estas acciones parece que los funcionarios llegaron a la comuna para ganar dinero y no a trabajar.

“El concejo gana por sesión, no se aumentaron las dietas pero sí el número de sesiones por semana, eso quiere decir que ganan más. La austeridad municipal tendría que ser uno de los puntos clave del trabajo, reducir el gasto administrativo y ejecutar más”, expresó Ángel Polanco, integrante del colectivo Vos.

Para Polanco, tomar la decisión durante el momento de la pandemia fue un error, porque los recursos tendrían que ser utilizados para atender la emergencia.

“La pandemia era una oportunidad para arreglar cuestiones de movilidad, mercados y transporte, no pudieron gestionar nada y no se trata de presupuesto sino de voluntad política. Los funcionarios son los que salen beneficiados en esta pandemia, mientras la gente se quedó sin trabajo y lucha por salir adelante. Si querían aumentar el número de sesiones se podían reducir el costo de la dieta o cambiar el horario, para que las sesiones fueran de más horas”, agregó.

Justifican acciones

De acuerdo con los integrantes del concejo, el aumento fue para mejorar la atención a los vecinos y resolver problemas de la ciudad.

“Siempre han sido 10 sesiones, eran siete y tres extraordinarias, si verifica eso era siempre, lo que hicimos fue ya no venir por la tarde. Ahí está el acuerdo. Hemos sacado una infinidad de expedientes que estaban amontonados, todavía tenemos como 350 que no hemos podido sacar. Hay muchas cosas que solucionar y si no es así nunca van a salir. Para nosotros mejor si solo dos sesiones se hicieran”, indicó el alcalde Juan Fernando López.

En relación al pago de las dietas afirmó que “el que trabaja tiene que ganar”.

Jorge Argueta, concejal segundo, manifestó que la decisión también se tomó por las emergencias a causa de la pandemia.

“Son bastantes las circunstancias por las cuales se han aumentado las sesiones: Hemos tenido sesiones de otra índole en las que se han tenido que tratar problemas de urgencia, ustedes como periodistas lo saben, que por los problemas de la pandemia se han tenido que tomar decisiones de urgencia, para tratar asuntos de mercados, drenajes, lluvias, desinfección, saneamiento, por esos motivos se han hecho algunas otras sesiones”, refirió.

Horario de sesiones

Antes

Lunes: de 7 a 8, de 12 a 14 y 18 horas.

Martes: de 7 a 8 y de 12 a 14 horas.

Miércoles: de 12 a 14 horas.

Jueves: de 7 a 8 horas.

Ahora

De lunes a viernes de 7 a 8 y de 12 a 14 horas.