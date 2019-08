El emotivo mensaje con el que se despide la directora del Teatro Municipal de Xela

Vanesa Rivera asumió la administración del teatro en el 2017. (Foto Prensa Libre: Archivo)

“Querido y amado Teatro Municipal de Quetzaltenango, cuando llegue y te vi entre la basura, el abandono, la mediocridad, ver cómo te explotaban, te violaban y como te utilizan para actividades ajenas a tu esencia. Me arme de valor, te defendí, te limpie, hice un plan de trabajo que incidiera en todas las direcciones para que fueses el referente del arte y la cultura de la región, te dimos una imagen, no tenias ni logo”, así inicia el mensaje de despedida de Rivera.

“Gracias a mucha gente que me brindó su apoyo pudiste brillar de nuevo. Hicimos Todo lo posible para que funcionaras como un teatro y no como un salón de actos, te remozamos, te dimos vida, te dimos luz. También denunciamos que era injusto que las mismas autoridades no te protejan y no trabajen en pro de tu conservación y uso digno”, afirmó la artista.

Recientemente Rivera tuvo roces con la mayoría de integrantes del Concejo municipal al hacer públicos los daños que se ocasionaron al edificio durante los eventos de Xelafer, además procuró que los eventos de belleza no se realizaran en el Teatro Municipal de Quetzaltenango, lo que causó inconformidades.

“Todo el trabajo que hicimos disgusto a ciertos grupos, porque en este país es mejor callar que decir la verdad, porque cuando la dices te persiguen, te calumnian, te difaman, ven la manera de no dejar hacer al que dice la verdad, al que hace, al que trabaja, al que tiene una pasión, al que todavía cree que se puede hacer un mejor mundo con el arte. ¿Hasta cuándo en Guatemala seguirán matando la belleza?

Por medio del personal del teatro, se informó que el próximo viernes 30 de agosto Rivera brindará detalles de su renuncia y hablara con los medios de comunicación.

“Desde que inicie mi trabajo en el Teatro Municipal en 2017 los ataques a mi trabajo, a mi integridad física y a la seguridad del Teatro han sido fuertes y los sobrelleve con trabajo, responsabilidad y principalmente amor. Sin embargo desde hace aproximadamente un mes los ataques se han intensificado y temo por mi seguridad, he denunciado además el hostigamiento laboral del que he sido víctima, las calumnias y difamaciones que han hecho en mi contra por defender el correcto uso del Teatro”, enfatizó en el mensaje.

Rivera es una destacada artista cuyas primeras presentaciones cuando era niña fueron en el Teatro Municipal de Quetzaltenango. En el mensaje la exdirectora expresó que la razón por la que renuncia es para cuidar su integridad.

“Además de los recientes hostigamientos y cuestionamientos a mi trabajo que me demuestran la poca voluntad de las autoridades municipales de apoyar mi trabajo. Estas son las razones por las que he decidido renunciar porque temo por mi integridad física. Pero queda un equipo humano de trabajo que está comprometido en hacer que esa semilla que sembré florezca”, indicó.

Con una exhortación concluyó el mensaje de despedida que el personal del teatro compartió a los medios de comunicación.

“Por favor quienes crean en el arte y amen el Teatro, no los dejen solos, acompáñenlos para que el Teatro siga brillando. Gracias a todos los seres maravillosos que me acompañaron en estos dos años y tres meses que como ofrenda a mi comunidad le consagre mi vida al Teatro”, dijo la reconocida bailarina de ballet.

Yohana Rojas, directora de Cultura de la Municipalidad de Quetzaltenango confirmó la renuncia de Rivera, además informó que la misma había sido aceptada por el alcalde Luis Grijalva y que la separación del cargo será desde el próximo viernes.

Artistas organizaron para el jueves 29 de agosto una despedida especial para Rivera que se realizará en el frontispicio Teatro Municipal de Quetzaltenango a partir de las 16.30 horas.

