Esto dice Salud sobre las pruebas de covid-19 que ofrecen hospitales privados de Xela

El Área de Salud afirma que en Quetzaltenango no hay hospitales o laboratorios autorizados para llevar a cabo pruebas de covid-19. (Foto Prensa Libre: María Longo)

El Área de Salud de Quetzaltenango registró cuatro denuncias sobre pruebas de covid-19 que ofrecen hospitales y laboratorios en Xela, los denunciantes informaron que se trata de una prueba rápida por la que pagaron Q700 y Q800.

Por medio de las denuncias también se conoció que en un hospital de la cabecera departamental, cuyo nombre no fue dado a conocer por el área de salud, obligó a los pacientes para que se efectuaran la prueba antes de recibir la atención médica.

De acuerdo con Juan Nájera, director del Área de Salud de Quetzaltenango, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, no autorizó a ningún centro asistencial en el departamento para llevar a cabo pruebas rápidas covid IgG/IgM serológicas, las cuales afirmó que no están autorizadas en el país.

“No se ha autorizado el uso de pruebas rápidas de covid para pruebas serológicas, entiéndase anticuerpos, eso no está autorizado. Las únicas pruebas que están autorizadas por el ministerio de Salud son las PCR que realiza el Laboratorio Nacional, como también las que realiza el Hospital Regional de Occidente, ningún hospital privado tiene la autorización respectiva para realizar las pruebas”, afirmó.

“Les hago un recordatorio a los hospitales privados que ellos tienen que estar sujetos a los protocolos del ministerio, cualquier violación puede ser objeto de alguna sanción. Esas pruebas no son confiables y no están autorizadas por qué carecen de especificidad. Ningún centro particular, privado, está facultado para exigir las pruebas, el personal debe usar las medidas de protección”, agregó.

De acuerdo con Nájera se hará un informe al ministerio para que el departamento de regulación de servicios visite el lugar denunciado y verifique las quejas, además de un “apercibimiento” que debe llevar a cabo la inspección de saneamiento ambiental.

“Un llamado a la población, no se dejen engañar, ni sorprender, están lucrando con la necesidad y el dolor ajeno”.

Diferencia entre las pruebas

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), tres de cada cuatro pruebas serológicas muestran un “falso negativo”, su confiabilidad es del 25 por ciento pero las pruebas moleculares o de cadena de la polimerasa llamadas PCR – por sus siglas en inglés – tienen una certeza mayor al 90 por ciento.