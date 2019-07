Familiares habían pedido al piloto víctima de un ataque armado que no continuara en ese empleo

El Ministerio Publico recolectó evidencias en el campo de futbol de la colonia Jardines de Xelajú, lugar donde quedó el bus que conducía la víctima. (Foto Prensa Libre: María Longo)

Este miércoles 10 de julio de 2019 fue el último día laboral de Pérez López, un joven de 24 años que dejó en la orfandad a tres niñas de 6, 5 y 2 años. Testigos relataron que a pesar de los disparos, el piloto continuó la marcha hasta llegar al campo, donde “no pudo más”.

José Xicará, ayudante, fue trasladado herido al Hospital Regional de Occidente (HRO), los pasajeros descendieron del bus 12 de la ruta El Trigal, donde quedó el cadáver de Pérez, originario de San Marcos.

Familiares relataron que el piloto migró desde su departamento de origen a Quetzaltenango para trabajar. “Inició como inspector y luego aprendió a manejar el bus”, relataron.

Cuando la esposa y los hermanos de Pérez López llegaron a la escena del crimen, los vecinos escucharon el llanto y gritos de dolor, algunos pobladores se acercaron para darles el pésame y palabras de consuelo, otros entregaron alguna ayuda económica.

Los familiares indicaron ser “de escasos recursos” y estar preocupados por el entierro así como por el traslado del cadáver a San Marcos.

Este no fue el primer hecho violento en la vida del piloto, durante los tres años que trabajó en Quetzaltenango sufrió dos asaltos.

“La verdad que él trabajaba por su familia, nosotros habíamos hablado para que no siguiera trabajando, pero dijo que si porque le pagaban diario y sus gastos eran de todos los días, como tiene sus tres nenas, nosotros no tenemos para su funeraria y su entierro, pedimos que nos colaboren, por el momento no sabemos nada”, relató una hermana de la víctima.

Agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a Ariel Saturnino Menché y Noé Delgado Sunuch como presuntos responsables del crimen, los hombres de 26 Y 22 años, respectivamente, fueron trasladados al Centro Regional de Justicia, zona 6 de Xela.

La PNC informó que a los presuntos delincuentes tendrían siete bolsas con marihuana. De acuerdo al relato de los agentes, vecinos que se encontraban cerca del lugar del hecho siguieron a los detenidos hasta alcanzarlos en la zona 3 de Xela.

El ocho de junio de este año, fueron capturados Rudy Noé Tuiz Godínez y Erick Alexander Mérida Godínez, a quienes el Ministerio Público señala por otro ataque armado a la misma ruta, los hombres quedaron ligados a proceso.

