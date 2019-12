Fe, devoción y agradecimiento de los quetzaltecos a la Virgen de Guadalupe

Manolo Mendoza visitó a la Virgen de Guadalupe en la Catedral de Xela junto a sus hijos, su esposa y su madre, la familia agradece por un milagro que ocurrió hace 25 años. (Foto Prensa Libre: María Longo)

La música, la venta de rosarios y cuadros de la Virgen de Guadalupe, así como el incremento de personas alrededor del parque central y el cierre del paso vehicular, denotaron que la celebración en honor a la Virgen Morena había iniciado.

Desde hace 25 años, Manolo Mendoza visita la Catedral de Quetzaltenango para agradecer a la Virgen de Guadalupe el milagro que le hizo cuando era un quinceañero.

“Cuando tenía 15 años operaron a mi mamá a corazón abierto, una tía abuela de nacionalidad mexicana me dio una estampita de la virgen y me dijo que le pidiera a ella, mi mamá pasó de 18 a 20 horas en la operación, los médicos no nos daban esperanza”, relató Mendoza.

El quetzalteco recuerda que le colocó una veladora a la Virgen de Guadalupe y le llevó la estampita a su mamá, quien al tocarla “reaccionó”, desde ese momento él y su familia prometieron que cada año la visitarían.

Mendoza llegó acompañado de su familia y de una imagen de la Virgen de Guadalupe, la cual, según relató fue traída de México.

Pero el hombre que llegó para agradecer una vez más por el milagro de hace 25 años, no es el único, Lilian Nimatuj, también acudió desde La Esperanza, Quetzaltenango, a la Catedral Metropolitana de los Altos para agradecer por la vida de su nieta de 7 años.

“Desde pequeña le tuve devoción, pero incrementó al nacer mi primera nieta, cuando mi hija tenía 14 años le diagnosticaron que iba a ser estéril, pero un 11 de diciembre, 30 minutos antes del Día de la Virgen de Guadalupe nació mi nieta que hoy tiene 7 años”, contó Nimatuj mientras tomaba de la mano a la niña.

Como suele suceder, padres de familia colocan a sus hijos junto a las diferentes imágenes y los cuadros de la Virgen de Guadalupe para tomar fotografías.

Iza y Estuardo Cajas, dos primos de 5 años se colocaron en el atrio de la iglesia para una fotografía, llegaron acompañados de su familia para agradecer la Virgen Morena que este año fueron niños saludables. Mindi Cajas, madre de Estuardo, aseguró que tiene más de 10 años de acudir a la Catedral de Quetzaltenango para el 12 de diciembre.

“Antes de que ellos nacieran ya veníamos a entregar nuestra devoción a la virgen y ahora que ellos son niños con mayor razón, lo principal es tener salud y eso le agradecemos”, indicó Mindi.

Ofrenda dancística

Por primera vez en Xela, integrantes de grupos folclóricos de Centroamérica y México entregaron una Ofrenda Dancística a la Virgen de Guadalupe en el atrio de la Catedral de Quetzaltenango, los artistas indicaron que era “un privilegio” ofrendar su talento a la Patrona de América.

El evento fue organizado por los grupos folclóricos Danza Maya Raíces, Agrupación Pop Whu y el Consulado de México en Quetzaltenango.

Estos fueron los grupos que participaron en el evento:

Ballet Folclórico Na’ambá Yacaime de México

Ballet Folclórico Edmundo Ortega de Nicaragua

Ballet Folclórico Maquilishuat de El Salvador

Danza Maya Raíces y Agrupación Socio Cultural Pop Whu de Quetzaltenango

