Fiscalía investiga posible mano criminal en incendio que destruyó 14 vehículos

El predio de automóviles que se quemó el sábado 22 de febrero en Xela fue clausurado provisionalmente por el Ministerio Público. (Foto Prensa Libre: Mynor Toc)

Según la Fiscalía, se determinó efectuar una investigación luego de conocer el caso del incendio de “gran magnitud” que se produjo ayer sábado 22 de febrero en un predio donde se almacenaban automóviles rodados.

El MP clausuró el lugar y la Policía Nacional Civil (PNC) quedó al resguardo del predio como parte de la pesquisa. Se informó que los investigadores regresarán al predio en los próximos días para efectuar nuevos peritajes a los automotores.

Antonio Menchú, propietario del negocio, Importadora Menchú, manifestó que entre los autos destruidos hay cuatro de modelo reciente y calculo las perdidas en Q1 millón aproximadamente.

“Tal vez hubo mano criminal, no sé, que las autoridades investiguen y el responsable pague todo (…). El guardia no sé dónde está no se encuentra aquí, no lo veo”, manifestó Menchú.

El MP se abstuvo de ofrecer detalles sobre la pesquisa del incendio y el paradero del guardia de seguridad privada.

Vecinos del residencial San Jorge que colinda con el predio incendiado, manifestaron que se enteraron del suceso porque escucharon varias explosiones y salir de sus viviendas se asustaron al ver las columnas de humo negro y llamas que salían de lugar.

“Hule fuerte a thinner ahí adentro”, comentaron algunos curiosos que ingresaron al predio mientras los Bomberos Voluntarios sofocaban las llamas.