Cancelan la elección de Reina Internacional por pugnas entre organizadores y dejan plantadas a 700 personas

Este era el lugar donde se llevaría a cabo la elección de la Reina Internacional de las Fiestas de Independencia. (Foto Prensa Libre: Mynor Toc)

Dos horas antes de la elección de Reina Internacional de las Fiestas de Independencia 2019 donde participarían las ocho bellezas internacionales que visitan Quetzaltenango, Fraternidad Quetzalteca informó en una conferencia de prensa la cancelación de la actividad.

De acuerdo con Fraternidad Quetzalteca, la radical decisión se tomó luego de enterarse que un patrocinador, que este año organizó la elección de reina internacional, no cancela desde septiembre del 2018 la alimentación de una actividad donde estuvieron las bellezas.

Eduardo Ayala, vicepresidente de Fraternidad Quetzalteca, no reveló el nombre del patrocinador, ni la cantidad de dinero que se debe a un restaurante en Xela.

Trascendió que la deuda asciende a Q100 mil y que la empresa que exige el pago demandó a Fraternidad Quetzalteca.

Sonia Calderón, integrante de Fraternidad Quetzalteca, denunció que el patrocinador que tuvo a cargo la logística para la elección de Reina Internacional 2019, solicitó patrocinios y posiblemente dinero en efectivo para organizar la cena show en nombre de la Fraternidad, acción que ellos no avalaron.

Fratenidad Quetzalteca anunció que presentará una denuncia en el Ministerio Público contra las personas involucradas en el escándalo.

Cena show sin bellezas

El tema desencadenó en que Fraternidad Quetzalteca no se presentó con las ocho bellezas internacionales y las 22 reinas departamentales a la cena show que organizó la comisión que supuestamente ellos autorizaron para montar el evento.

Cerca de las 20 horas de ayer, los integrantes de la comisión organizadora de elección de Reina Internacional de las Fiestas de Independencia 2019 subieron al escenario y explicaron a unas 300 personas aproximadamente la cancelación de la elección.

Entre el público estaban las capitanas de la Virgen de Rosario y personas que serían homenajeadas.

“Lamentamos que los señores de Fraternidad Quetzalteca que ya no tienen nada de quetzaltecos suspendan la actividad porque no les parece cómo trabajamos. A ellos se les dio hospedaje y alimentación gratis durante 10 días”, expresó Óscar Cojulum, integrante de la comisión organizadora.

Respecto a la deuda Cojulum mencionó: “Nos enteramos hasta hoy que existe una deuda del año pasado, desconocemos el caso porque el año pasado no estábamos aquí. Fraternidad debió hablarnos y decirnos qué ocurría, no cancelar y dejarnos plantados, eso no se hace”.

“Fraternidad Quetzalteca solo exige no pone un solo centavo solo trata de ver qué se llevan para sus actividades, ellos se aprovechan de la Feria Centroamericana de la independencia”, subrayó Cojulum.

“Somos una comisión designada por Fraternidad Quetzalteca, ellos avalaron el cambio de logotipo del certamen, estuvieron de acuerdo con las invitaciones, es más, a fraternidad no le pareció el hotel que nosotros les ofrecimos para hospedar a las bellezas y por eso se fueron a otro lugar”, detalló la comisión organizadora.

Cojulum explicó que la cena show tuvo un costo aproximado en patrocinios de Q100 mil que dieron unas ocho empresas que incluía las coronas para las ganadoras, premios, entre otros beneficios.

Finalmente, todas las personas que llegaron, pero no lograron ver el espectáculo fueron invitadas a la cena que se preparó para 700 personas.