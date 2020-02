Gabinete se desarrolló entre peticiones de seguridad, salud, educación y carreteras

El presidente, Alejandro Giammattei, y el vicepresidente Guillermo Castillo, conversan durante el acto de designación de Pueblo Pintoresco en Salcajá, Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: Miriam Figueroa)

La sesión ordinaria del Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) de Quetzaltenango abrió formalmente el Gabinete y concluirá el viernes 21 en la Gobernación departamental de Xelajú con una reunión extraordinaria del Codede.

En el Codede Giammattei propuso a los alcaldes identificarse con la Política General de Gobierno 2020 – 2024 que incluye cinco pilares Economía, competitividad y prosperidad; Desarrollo social; Gobernabilidad y seguridad en desarrollo; Estado responsable, transparente y efectivo; y Relaciones con el mundo.

Exigió a los jefes ediles que no posterguen al final de cada ejercicio fiscal obras de arrastre porque eso refleja el poco interés que tiene por las comunidades. “Van a tener la oportunidad de corregir –esos errores – con una buena ejecución presupuestaria vamos a agilizar la obras y que las unidades ejecutoras trabajen. Los invito a sumarse a la Política General de Gobierno, es un medio eficaz para el desarrollo”, expuso el mandatario.

A sus ministros, el mandatario les pidió atender las necesidades de los Codedes donde aseguró radica el verdadero interés por cambiar el país. “Les pido que los atiendan no vayan retrasar los expedientes”.

“Este gobierno combatirá la maldita y asquerosa corrupción sin descanso. No es correcto que hagamos una carretera que vale cinco y terminemos cobrando 15 y encima de todo carretera desechable. Aquí los corruptos se van a la cárcel o se van del país”, mencionó el presidente.

Giammattei visitará los ochos municipios que durante la segunda vuelta electoral y la toma de posesión enviaron a su equipo de trabajo la priorización de obras y otras necesidades. “Esos ocho municipios voy a visitar y nos vamos enfocar en sus necesidades”, al resto de alcaldes los invitó para plantear sus necesidades ante las mesas de trabajo de cada ministerio que funcionarán esta semana en Quetzaltenango.

Tres solicitudes en el Codede

Eleazar López, alcalde de Cabricán, en representación de los 24 alcaldes departamentales, solicitó al mandatario abastecer de medicinas y fortalecer los programas de salud en los hospitales Regional de Occidente y Nacional de Coatepeque, así como los centros de salud.

Planteó la necesidad de ampliar la ruta de Retalhuleu a Quetzaltenango con un segundo carril de ascenso que beneficiaría la economía de la región. Otras solicitudes de los jefes ediles fueron enviar al departamento más agentes de la Policía Nacional Civil y apoyar el turismo.

Allan Cabrera, integrante de sociedad civil, pidió a Giammattei vetar el de El Decreto 04-2020 que contiene enmiendas a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales, pero el mandatario le respondió: “Discúlpeme no lo voy a vetar porque es el decreto de estado de Prevención, ese no lo voy hacer”.

Dos representantes de la Coordinadora Departamental de Discapacidad plantearon al gobernante la necesidad que exista en el país una ley en favor de las personas con capacidades diferentes y en que las empresas incluyan entre sus colaboradores a personas de ese sector. El presidente se comprometió en cumplir con esa petición.

Bananos para combatir la desnutrición

El mandatario firmó un convenio de cooperación entre la bananera, Grupo Hame, que donará 250 quintales mensuales de banano verde para luchar contra la desnutrición crónica en los municipios de Huitán, Cabricán, Cajolá, San Miguel Siguilá, Palestina de Los Altos, San Juan Ostuncalco, Concepción Chiquirichapa, Almolonga y San Martín Sacatepéquez.

César Quemé, delegado departamental de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), informó que el convenio durará 10 meses y podrá ser ampliado.

Con los bananos, las familias con niños desnutridos serán capacitadas para elaborar harina y otros alimentos a base banano verde que según la Sesan contiene nutrientes que favorecen la recuperación de una persona con desnutrición.

Inauguraciones

El binomio presidencial participó en la inauguración de un kiosco de información de becas de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) para que los estudiantes puedan aplicar a becas y programa educativos fuera del país.

En el barrio San Jacinto, Giammattei designó Pueblo Pintoresco a la Villa de Salcajá. En el acto manifestó: “Fue escogido porque su gente es especial, porque este debería ser el lugar en donde concentremos el inicio de esa Guatemala turística que queremos y que la gente venga a conocer estas bellezas que tenemos”.

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) donó un lote de pintura que servirá para pintar decenas de viviendas alrededor de la Ermita La Conquistadora.

En el barrio El Carmen el binomio presidencial inauguró unas clínicas para personas con discapacidad.

Mesas de trabajo

Mientras Giammattei atendió su agenda pública en Salcajá, en el centro de convenciones, los alcaldes sostuvieron reuniones con los equipos de trabajo de los ministerios de Comunicaciones y Educación.

Claudia Ruiz, ministra de Educación, expuso que en Quetzaltenango hacen falta al menos 250 maestros que en las próximas semanas las plazas vacantes estarán ocupadas. Respecto a la reunión con jefes ediles comentó que escuchó las necesidades y en una segunda reunión conversarán sobre inversión a escuelas e institutos.

Piden cuatro proyectos

El Concejo de Salcajá solicitó al presidente apoyo para la construcción de un viaducto – en el ingreso al municipio, plantas de aguas residuales y de desechos sólidos, y un gimnasio.

“Solicito al ministro de Ambiente – Mario Rojas– que se analice el apoyo de 145 millones de quetzales para la construcción de dos plantas de tratamiento en este municipio, una para agua potable y la otra para desechos sólidos”, indicó el mandatario.

“Vamos a iniciar con la construcción de una rotonda provisional en lo que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda realiza los estudios para ver si se puede construir un paso a desnivel”, concluyó Giammattei.

