Horacio González: “No me afecta lo exterior para nada, las críticas me hacen más fuerte”

El entrenador Horacio González tiene la confianza en el grupo de jugadores para lograr la clasificación. (Foto Prensa Libre: Raúl Juárez)

Luego de hilar dos derrotas consecutivas, con cuatro goles en contra y ninguno a favor, esta semana es crucial para el equipo quetzalteco, que de no sumar puntos en casa este sábado ante Cobán Imperial, se podrían venir cambios en el equipo.

Pese a lo complicado del panorama, el estratega chivo está convencido que su equipo sacará adelante el mal momento que de lo tiene en la octava casilla, fuera de la zona de clasificación, con 21 puntos, a tres del sexto lugar.

“Mientras tengamos vida y posibilidades de clasificación la vamos a seguir peleando, dentro de los análisis que hacemos, hay cosas negativas y cosas positivas, pero en general soy positivo, todos trabajamos para estar arriba, a estas alturas no esperaba estar así pero así tocó y ahora hay que trabajar para buscar la clasificación”, expresó el estratega.

González enfatizó sus declaraciones en que confía que al final de la fase de clasificación su equipo estará dentro de los seis primeros para pelear por el título del torneo Apertura 2019.

“El tema emocional es muy importante, no estoy derrotado, no estoy perdido, a pesar de las circunstancias las seguiré peleando para llegar a un buen lugar con los jugadores”, añadió el técnico.

Lacho afirmó que el juego ante Comunicaciones, donde Xela perdió 3-0 en casa, ha sido el peor que ha mostrado Xela desde que está al frente, enfatizó que ante Sanarate, donde cayó 1-0, el equipo mostró mejoría y que le hace falta ser más contundente en el arco rival.

“Creo que tenemos que manejar esa calma para definir para que nos vaya mejor. Tenemos que insistir en algo que nos dio resultado, no estamos muy lejanos de encontrar la ruta del triunfo. Preocupa el no anotar porque esto se gana con goles. Las victorias te dan QuQseguridad, y la derrota te trae dudas”, enfatizó.

Xela enfrentará a uno de los equipos que lucha en los primeros puestos, además el equipo de los príncipes azules, sabe lo que es sumar en el estadio Mario Camposeco por lo que el juego no será fácil para los chivos.

“Cobán es una prueba de fuego para nosotros, en las circunstancias difíciles es cuando se ven los hombres y no los nombres, donde se ve la calidad del jugador. No ganarle a Cobán me decepcionaría, y ganando también no es para festejar tanto porque debe ser solo un punto de partida para lo que queremos”, añadió.

Ante los malos resultado el técnico de Xelajú ha sido fuertemente criticado por la afición que un sector pide su salida, sin embargo el estratega está con la convicción que su equipo al final logrará el primer objetivo que se trazaron.

“No me afecta lo exterior para nada, las críticas me hacen más fuerte, ojalá podamos llegar a buen puerto no para demostrar nada, sino porque esta institución merece estar dentro de la clasificación, lo merecemos todos en especial la afición”, explicó.

“Yo sé que vamos a salir de esta, me siento respaldo porque veo actitud, si no me viera respaldado por los jugadores ya hubiera dado un paso al costado y en el nombre de Dios se nos va a dar”, finalizó.

