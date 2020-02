TSE deja en manos del Concejo de Xela decidir si el alcalde Juan Fernando López reúne los requisitos para ocupar el cargo

Juan Fernando López Fuentes, alcalde de Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: Mynor Toc)

El pasado jueves 20 de febrero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolvió que una denuncia contra Juan Fernando López Fuentes (JF), alcalde de Quetzaltenango, interpuesta el 8 de mayo de 2019 en la Inspección General de ese Tribunal debe ser resuelta por el Concejo.

El partido Valor en mayo de 2018 solicitó al TSE investigar la inscripción de López Fuentes como candidato a la alcaldía de Xelajú por el partido Humanista por supuestamente ser contratista del Estado.

En la notificación (expediente 2076–2019) que el TSE envío a las partes se lee: “Considerando el estado actual del proceso electoral y lo informado por el Inspector General, corresponde a la Corporación Municipal de Quetzaltenango, verificar si el señor Juan Fernando López Fuentes, reúne los requisitos para ejercer el cargo correspondiente.

“Desde la inscripción a la fecha han presentado ocho amparos en mi contra, todos piensan que no puedo participar, no tengo nada que esconder, pueden ir al TSE a verificar mis documentación”, manifestó el jefe edil.

Para el analista político, Carlos Martínez, “el Tribunal Supremo Electoral es el máximo tribunal electoral que por ley tiene a su cargo establecer la idoneidad de los candidatos y asignar los cargos de elección popular, no el Concejo”.

Para Martínez, que el TSE pida al Concejo establecer si JF reúne los requisitos para alcalde de Xela va en contra del espíritu de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Roberto Chang de León, concejal décimo y del partido Vamos, expresó que no puede emitir opinión sobre el tema porque no el Concejo no ha sido notificado.

Para el analista, que los concejales de oposición se abstengan de hablar de temas municipales es delicado, “pareciera que no están haciendo su trabajo de fiscalizar”.

Martínez consideró que en este caso procedería una denuncia contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral por omisión de funciones porque debieron resolver en su momento la denuncia contra el entonces candidato a la alcaldía de Xela.

“Todos quieren obras”

Al respecto, el alcalde de Xela explicó: “Todos tienen su derecho, ningún amparo ha sido rechazo, si me requieren – un tribunal– llevaré mis pruebas de descargo, no tengo nada que esconder”.

“Están identificados –quienes han presentado los amparos–, ellos obras quieren, por ejemplo, uno –amparo – que está en la Corte –Suprema de Justicia–, el señor me llegó a pedir trabajo, como no le di obras para su empresa fue a poner un amparo y los otros igual”.

“Todos saben que el señor Franck Ríos, excandidato a la alcaldía de Xela, es contratista (…); todos ellos obras quieren, nos les voy a dar su gusto, porque acá – Municipalidad de Xela– habrá empresas que van a reunir todas las calidades para poder hacer las obras en Quetzaltenango, no hay compadrazgo “.