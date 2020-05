Integrantes del COE departamental oficializan datos de covid-19 en Xela, la cifra sube a 47

Juan Nájera, director del Área de Salud, explica los casos que hay en el departamento de Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: María Longo)

Hasta el sábado 16 de mayo, las autoridades de Salud habían dado a conocer que en el departamento de Quetzaltenango se tenían 40 casos confirmados de covid-19, tres días después, para el martes 19 de mayo la cifra incrementó a 47.

Juan Nájera, director del Área de Salud de Quetzaltenango informó que los 47 casos son de pacientes que fueron identificados en el departamento.

Según la sala situacional, de los 47 enfermos, 15 son de la cabecera departamental, seis de Coatepeque, cuatro de Olintepeque y tres de Almolonga; además de 19 migrantes retornados que son de varios departamentos del país, pero que fueron identificados como positivos en Quetzaltenango.

En el informe no se registra al municipio de Salcajá, Nájera explicó que es porqué el paciente originario de este municipio se contagió en “otro lugar” y fue detectado “en otro departamento”, no preciso cual.

La mayoría de casos, 14, son de pacientes en el rango de 21 a 30 años, además de cuatro menores de 5 años.

De los 47 casos del departamento, 39 están activos, siete recuperados y uno fallecido; 30 son hombres y 17 mujeres.

“Lamentamos profundamente el caso de la persona que falleció porque en ningún momento el sistema de salud tuvo conocimiento de la sintomatología de esta persona, fue hasta el día viernes por la noche que esta persona acudió al Hospital Regional de Occidente donde falleció”, relató Nájera.

El fin de semana pasado también ingresó al Cementerio General de Quetzaltenango el cuerpo de otro paciente infectado, pero como no es vecino de Xela no fue tomado en cuenta en la estadística, explicó Nájera.

Sobre los casos comunitarios Nájera indicó que se estima que son cuatro.

“Se ha hecho toda la investigación y los brotes han estado contenidos, por ejemplo en Olintepeque, Coatepeque y Almolonga se ha controlado. Esto no es una información que no se pueda proporcionar, en todo el país ya hay circulación comunitaria del virus, preocupa aún más porque si la población no toma las medidas necesarias se puede complicar más”, dijo Nájera.

El total de personas en cuarentena son 902, la mayoría ya ha concluido con este proceso y actualmente solo están 63.

En el departamento se han llevado a cabo 820 muestras, de las cuales 47 fueron positivas, además se dispone de 589 medios de transporte viral para efectuar más pruebas.

Los integrantes del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) no brindaron detalles sobre la cantidad de pacientes en el hospital temporal o los pacientes identificados en el Hospital Regional de Occidente (HRO) y en el Hospital Rodolfo Robles, aseguraron que los directores fueron convocados para conocer las cifras, pero no acudieron a la reunión.

De los contagiados en el municipio de Almolonga, el director aseguró que no era necesario un cordón epidemiológico porque los casos no son comunitarios.

Demandan acceso a la información

Previo a que las autoridades de Salud actualizaran los datos, la Asociación de Prensa Quezalteca emitió un comunicado para pedir a los responsables que se actualice con frecuencia la sala situacional y no se oculte la información.