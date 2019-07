Jorge Ortiz “Quiero ganarme un puesto acá y el cariño de la afición nuevamente”

Jorge Ortiz busca pelear por un puesto en el cuadro titular de Xelajú y ganarse el cariño de nuevo de los aficionados. (Foto Prensa Libre: Raúl Juárez)

El regreso del delantero Jorge Ortiz no fue bien visto por gran parte de la afición de los superchivos que se hizo notar por la contratación del jugador que había dejado el club el semestre anterior para jugar con los cremas, sin embargo la poca continuidad en el equipo capitalino aceleró su regreso.

Ortiz dijo tenerle un cariño especial a Xelajú y a la afición y reconoció que las críticas han sido fuertes por su regreso.

“Le tengo un gran aprecio a la afición de Quetzaltenango y quiero escribir una nueva historia acá. Con otros compañeros que se habían ido y regresaron habíamos visto comentarios de la gente en redes sociales pero es algo normal. En lo personal no me afecta, he crecido mucho en lo mental, los comentarios buenos los tomo y los negativos lo mejor es ni hacerles caso”, expresó Ortiz.

“Quiero ganarme un puesto acá y el cariño de la afición nuevamente. Lo que quiero es hacer goles y ser el goleador del equipo. Sé que habrá muy buena competencia porque hay buenos jugadores pero vamos a pelear para aportar el máximo”, añadió el delantero.

El futbolista aseguró que está adaptado de nuevo a la ciudad y al grupo de jugadores que en su mayoría siguen del proceso anterior.

“Me costó adaptarme de nuevo a la altura, a la mayoría de compañeros ya los conocía hay un buen grupo, humilde y unido, todos tienen el deseo de trascender y de lograr cosas importantes en Xela. Esperamos en Dios ir dando pasos firmes en cada jornada para lograr el ansiado título”, aseguró el flaco.

#Apertura2019 | @Xelaju_Oficial empieza su cuarta semana de pretemporada donde las cargas físicas han disminuido y los trabajos con balón y esquemas de juego son la prioridad. pic.twitter.com/iiYv2l6rq8 — Raúl Juárez (@RaulJuarezPL) July 8, 2019

En la cuarta semana de pretemporada Xelajú comenzó a darle énfasis a las cuestiones de esquemas de juego y ha disminuido las cargas físicas. Para este miércoles el equipo jugará su cuarto juego de preparación, sin embargo será el primer rival complicado.

Jicaral Sercoba de Costa Rica, será el equipo que enfrentará el equipo quetzalteco el miércoles a las 20 horas en el estadio Mario Camposeco. Los directivos fijaron los precios de Q25 para los adultos y Q10 los niños.

