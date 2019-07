Xelajú confirma partidos de fogueo que incluye uno internacional en el estadio Mario Camposeco

El estadio Mario Camposeco recibirá de nuevo el futbol en el partido de presentación del equipo chivo ante Jicaral de Costa Rica. (Foto Prensa Libre: Raúl Juárez)

El equipo quetzalteco sigue con la pretemporada y en la tercera semana de trabajos el entrenador Walter Horacio González anunció que de momento tienen planificado cinco juegos que comienzan este sábado 6 de julio a las 9 horas frente a Deportivo Colomba.

González explicó que su equipo inició la segunda fase de la pretemporada donde las cargas físicas disminuyen y comienza el trabajo específico donde se va a ver mucho trabajo con balón y jornadas de futbol interescuadras.

“Estamos haciendo bien el trabajo, tuvimos jornadas muy duras y estoy satisfecho con los jugadores que siempre mostraron disposición para los trabajos. Vamos bien en lo que se ha planificado y vamos a llegar bien al inicio del torneo”, expresó el técnico chivo.

Xelajú ha jugado dos partidos amistosos. El primero ante San Pedro La Laguna de la Tercera División al que venció 7-0 y luego ante el representativo de Santa María Visitación, Sololá, donde se impuso 14-0. Aunque los partidos no han tenido exigencia, el técnico valoró el profesionalismo de su equipo.

“Tenemos un equipo serio, muchas veces los marcadores tan abultados se cree que no existió un rival, pero este grupo ha mostrado respeto con el rival. He tenido grupos donde se va ganando por un marcador amplio y comienzan a faltarle el respeto al rival, acá no por eso en un juego se consiguieron 14 goles”, añadió.

Presentación

El equipo tendrá un fogueo internacional ante el Jicaral Sercoba, equipo recién ascendido a la Primera División de la Liga de Costa Rica. El club tico estará en una gira por Guatemala y enfrentará a los chivos el miércoles 10 de julio a las 20 horas en el estadio Mario Camposeco. Los precios de las entradas serán de Q25 adultos y Q10 niños en todas las localidades.

Estos son los juegos confirmados

6 de julio Vs Deportivo Colomba (Segunda División) estadio Mario Camposeco

10 de julio vs Jicaral Sercoba (Costa Rica) estadio Mario Camposeco

14 de julio Vs Deportivo Achuapa (Primera División) estadio Municipal de Achuapa

17 de julio Vs (Por confirmar rival de Primera División)

21 de julio Vs (Por confirmar rival de Primera División) estadio Mario Camposeco

