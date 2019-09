Joven inventor necesita ayuda para continuar con sus sueños

Yonatan Tzul ha hecho prototipos de robots y maquinas industriales. (Foto Prensa Libre: María Longo)

En el 2017, Tzul participó en el concurso Soy Inventor del club Utopía Technology, su invento era una maquina tejedora eléctrica que fabricó junto a otros jóvenes, el proyecto destacó y gracias al triunfo obtuvo el 60 por ciento de una beca en la Universidad del Valle, campus altiplano.

“Por situaciones económicas no pude aceptar la beca para estudiar Mecatrónica y me quedé así, pero investigo para mejorar mis conocimientos, la beca la rechace pero está congelada, aun la puedo retomar, necesito cubrir el 40 por ciento de la mensualidad, además de alimentación y vivienda”, relató Tzul.

El inventor es hijo de padres artesanos y tiene cuatro hermanos, actualmente trabaja, esto le permite tener fondos para sus inventos y prototipos, en el futuro sueña con estudiar en la universidad, además de tener una empresa para producir sus inventos y comercializarlos.

“En si una carrera técnica necesita de varios proyectos y de entregarlos en cada semestre, sería otro gasto, la verdad ya perdí la fe y no creo que alguien pueda ayudarme económicamente por eso trabajo”, afirmó.

El obstáculo que tuvo Tzul no hizo que dejara la robótica, después de la tejedora fabricó una flor automática que tiene un sensor de presencia para abrirse cuando alguien se acerca y cerrarse cuando la persona se aleja.

Otro de los inventos del joven es una araña que es “cien por ciento automática”, esta esquiva obstáculos y mide la distancia con los mismos para girar.

Su prototipo más reciente es un destapador de botellas. “En Guatemala lo que hacen con frecuencia es copiar un código de la programación, pero yo quería algo que no fuera común, investigue cosas que no habían y por eso hice el destapador automático”, afirmó.

El joven trabaja en sus proyectos por las noches, al concluir su jornada laboral, además utiliza materiales reciclados, esto lo ayuda para reducir costos.

“Hay personas que me dicen que estoy loco, por esto dudo que alguien se interese en apoyarme. La mayor parte de los inventos los hago de materiales reciclados eso me ayuda para no comprar todo, por ejemplo utilizo restos de impresoras”, relató.

Este año, con el destapador de botellas el joven ganó en el concurso Soy Inventor un capital semilla de Q500, el premio fue otorgado por la Cooperativa Cosami.

“Yonatan es muy brillante porque a pesar de que no ha entrado a alguna universidad ha realizado dispositivos que no solo usan arduino básico, es más profesional, sus inventos son más estructurados. Con el destapador de botellas está creando lo básico para la industria, más adelante podría ser una embotelladora, es una persona genial”, indicó Dorian Popá, fundador del Club Utopía Technology.

Agregó que el club está agradecido por la ayuda que la Universidad del Valle les ha dado, ya que actualmente dos ganadores del concurso estudian en esta universidad “gracias” a las becas.

“Se necesita más apoyo de las empresas privadas para catapultar a estos jóvenes, hemos descubierto muchos talentos, pero los recursos económicos con frecuencia son un problema. En el caso de Yonatan necesitaría de algún empresario que lo becara par su alimentación y comida o para el porcentaje que falta de la beca para estudiar Ingeniería en Informática”, afirmó.

