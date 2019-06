La Mesa Departamental de Turismo de Quetzaltenango solicita la pavimentación y reparación de las carreteras de la ciudad

Representantes del sector turístico de Xela se reunieron con el alcalde Luis Grijalva para exigir la reparación de las calles. (Foto Prensa Libre: María Longo)

Integrantes de la Mesa Departamental de Turismo iniciaron acciones para demandar una solución al mal estado de los caminos, aseguraron que esto perjudica la economía de Quetzaltenango y causa en los visitantes una “mala imagen” de la ciudad. Además informaron que los bloqueos ocasionados en las últimas semanas han agudizo el problema de la cancelación de viajes.

Los empresarios manifestaron que el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) tiene gastos “millonarios” para promocionar a Quetzaltenango como un destino turístico, acción que consideran se “pierde” cuando los visitantes se enteran del mal estado de las calles y otros aspectos de la ciudad que la hacen “ver olvidada”.

Agregaron que el sector privado también hace “esfuerzos” para invertir y “atraer” turistas a la ciudad, pero no pueden continuar con las calles de Xela en “malas condiciones”.

“Exigimos la reparación de las calles de la ciudad que se encuentran en condiciones vergonzosas tanto para los que vivimos aquí como para el turista nacional y extranjero, en estas condiciones no es nada atractivo y no llama la atención invertir en esta ciudad”, indicó Flora Castillo, representante de la Cámara de Turismo así como de la Mesa de Desarrollo Turístico.

Agregó que demandan la “culminación” de los trabajos que iniciaron. “Los trabajos los dejaron peor que como estaban. Nosotros hemos tenido cancelaciones de habitaciones, de eventos, se ha hecho mucha inversión en el destino para que se vengan a encontrar con esto”, afirmó.

Los integrantes manifestaron su preocupación, demandaron que los trabajos de reparación de la Calle Rodolfo Robles y de la Colonia Molina sean “rápidos”, “de buena calidad” y acordes a una ciudad que tiene “fuertes” demandas.

Daniel Yancor, presidente de la Gremial de Hoteles y Restaurantes de Quetzaltenango, expresó que la situación en la ciudad es “reprobable” y “no debe continuar”.

“Servicios pésimos, ya vino el aumento de la energía pero no se ha visto una mejora, siguen con los cortes todos los días, esto hace que las empresas no sean competitivas y hace que aumenten los costos, la municipalidad debe tomar acciones, muchos esperarán que lo haga el nuevo Concejo pero no podemos estar otros siete meses con esto”, dijo Yancor.

Otro problema que expresó Yancor fueron las pérdidas económicas por los recientes bloqueos en las carreteras de la Ruta Cito Zarco así como en Cuatro Caminos, Totonicapán.

“Perdemos todos, al mes hay unos 4 a 5 bloqueos en las carreteras, esto nos afecta porque las personas que visitan por negocios, turismo o por cualquier situación ya no vienen, o reducen sus visitas, lo que paraliza la economía”, refirió.

En cuanto a las carreteras que conectan a Quetzaltenango con otros departamentos, los empresarios también presentaron en la gobernación departamental una carta para el ministerio de Comunicaciones, por medio del documento solicitaron la conclusión de la reparación de la carretera Cito Zarco.

Los inconformes señalaron que los bloqueos a causa del mal estado de las carreteras les provocan “millones de Quetzales” en perdidas, por lo que piden a las autoridades prevenir que continúen estas medidas y cumplir con los trabajos necesarios en el camino.

Además de la cancelación de viajes por el mal estado de las carreteras, los emprendedores del sector turístico manifestaron su preocupación por los constantes “gastos” que deben hacer para reparar los vehículos que se dañan a causa de los baches y grietas en las carreteras.

“Las perdidas como tour operadores han sido enormes, por la cuestión de los bloqueos no podemos llegar al destino y tenemos que devolver lo que ya habían pagado. Además los vehículos que usamos para la movilización de las personas tienen grandes problemas, hay que llevarlos al taller a cada rato, aunque sean nuevos, tenemos dos años de supervivencia de los vehículos para que se conviertan en chatarra por el mal estado de las carreteras, esto es insostenible y de pérdidas enormes. Aseguró Víctor Hugo Mangandi, representantes de los tours operadores de la ciudad.

De acuerdo con Mangandi las pérdidas económicas también son para guías turísticos y hoteles, así como para otros sectores que tienen productos que ofrecer a los turistas.

Cuando los representantes de la mesa entregaron la carta en la municipalidad de Quetzaltenango, el alcalde Luis Grijalva les manifestó su preocupación por el mal estado de las carreteras y aseguró que la municipalidad le da seguimiento a los proyectos para que concluyan.

En el caso del gobernador Julio Cesar Queme, no pudo atender a la comitiva y pidió que por medio de los empleados de la institución se recibiera la carta.

Entregaron un 20 por ciento del costo de la obra

De acuerdo con la Dirección Municipal de Planificación (DMP) la Municipalidad de Quetzaltenango entregó en anticipo el 20 por ciento de la obra de Q22.4 millones a la empresa H3 Guatemala, constructora encargada de la reparación de 28 calles en la ciudad, los trabajos de este proyecto iniciaron en marzo de 2019 y a la fecha no han concluido con alguna calle.

El anticipo entregado por la comuna a la empresa sería de un aproximado de Q4 millones y de acuerdo con un informe presentado al Consejo, hasta el lunes 27 de mayo de 2019, la empresa habría hecho un 7 por ciento del total de proyecto.

Peticiones

De acuerdo con los documentos entregados por la mesa, estas son dos de sus peticiones:

“Como sector turismo organizado solicitamos al alcalde municipal y Concejo municipal una solución inmediata y definitiva, la cual es la ejecución de proyectos de pavimentación y recuperación de calles de la ciudad de Quetzaltenango, haciendo énfasis en la Calle Rodolfo Robles, 20 y 21 avenida, zona 3, y la subida a la Colonia Molina, zona 5, esto en beneficio de la ciudad en la mejora de calidad de vida de sus habitantes y del país, considerando a Quetzaltenango como un destino turístico actual y potencial a nivel internacional”

“Como sector turismo organizado solicitamos al ministerio de Comunicaciones, siendo este el ente responsable y con las capacidades correspondientes con una solución inmediata y definitiva, la cual es la reparación en la ruta Cito – 180 que comunica a Zunil, Cantel y Xela”

