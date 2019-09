Las papas de Guatemala que conquistan a Centroamérica

Anualmente quetzaltenango produce seis mil toneladas de papas como materia prima para Lay´s. (Foto Prensa Libre: María Longo)

“El lunes 10 de julio de 2006 sembré mis primeras Lay´s, que ilusión, tenía dos hermanos que trabajaban en Estados Unidos y les dije vénganse porque gracias a Dios ya conseguí trabajo, ahora toda la familia está involucrada”, relató Marco Antonio Domínguez, agricultor de Quetzaltenango, uno de los cuatro departamentos donde se produce el ingrediente principal de las papas Lay´s.

Marco Antonio se dedica a la agricultura “desde niño”, su padre Regino Domínguez Ordoñez, de 72 años, es “papero”, el abuelo de Marco “era papero” y su nieto quiere ser un ingeniero agrónomo, “va a trabajar conmigo en el campo”.

Domínguez Ordoñez tuvo seis hijos y dos hijas, actualmente toda su familia continúa con la tradición de producir papas que actualmente comercializan con la marca Lay´s.

Al igual que sus hermanos, Marco Antonio migró a Estados Unidos, al retornar a Guatemala buscó la forma de vivir de la agricultura pero “era difícil”, se enteró de la posibilidad de vender sus papas a la empresa PepsiCo y entonces se esforzó hasta conseguirlo.

“Me costó ingresar demasiado, pero lo logré. El precio de la agricultura en el mercado fresco no es estable, y uno no puede excederse a cultivar en un área grande si no tiene a quien venderlo, porque podría no venderse, por eso migramos, pero ahora es diferente estamos establecidos financieramente en nuestro país, tenemos trabajo los 365 días del año.”, contó el agricultor.

Para Domínguez y otros agricultores uno de los beneficios de producir papas Lay´s es que la empresa “mantiene” estable los precios.

“El secreto de nuestras papas es primero la bendición de Dios, segundo la dedicación que nosotros le ponemos al trabajo, también vamos a la iglesia y al fútbol pero le dedicamos tiempo y cariño a las papas. Todo lo que la gente consume es de la agricultura, hay que prestar atención a los agricultores”, dijo Domínguez.

A pesar de la felicidad del agricultor porque su trabajo es reconocido, hay algo que le preocupa “el cambio climático”, un obstáculo que espera vencer con “buenas prácticas agrícolas” y “tecnología”.

“Triste porque cuando no llueve o llueve mucho nos afecta, nos mata, el cambio climático es difícil, un reto muy grande, ahora trabajamos con riego por goteo”, indicó.

Paulino de la Cruz, gerente de Agro de PepsiCo en Guatemala, es el encargado de guiar a los agricultores y apoyarlos para mejorar sus productos y enfrentar el cambio climático.

Se inició el programa agrícola de papas en la región de quetzaltenango porque la compañía instaló una línea de producción en Guatemala, la cual necesitaba materia prima para la marca Lay´s, creímos que los agricultores lo podían hacer y así fue, relató de la Cruz.

“Trajimos la oportunidad laboral y ellos lo han construido, se han desarrollado en el negocio de producir papas con excelente calidad porque son excelentes agricultores. El altiplano del país tiene el clima apto para las papas y las hortalizas”, dijo el gerente de Agro.

Lay´s trabaja con los agricultores quetzaltecos desde el 2012, lo hacen con productores de la cabecera departamental, San Mateo, San Juan Ostuncalco, Concepción Chiquirichapa, La Esperanza, Cantel y Salcajá

“Pepsico tiene la responsabilidad agrícola de transferir tecnología y buenas prácticas agrícolas, lo más importante es la gente, el desarrollo de su capacidad y que adquiera nuevos conocimientos para que el producto o el cultivo tenga rentabilidad”, dijo de la Cruz.

Según detalló el gerente de Agro, al año Guatemala produce siete mil toneladas de papas para la marca Lay´s, de esta cifra, en la región de quetzaltenango se producen 6 mil toneladas.

Para afrontar el cambio climático de la Cruz relató que los productores han viajado a México, Chile, Argentina, así como Israel, para aprender de las personas que hacen la diferencia.

“Se necesita prever con tecnología, ser más precisos en la predicción del clima para la región, para eso necesitamos estaciones meteorológicas y estaciones de riego, el cambio climático ya vino y para quedarse, es una constante, tenemos que adelantarnos a las fechas y medir con tecnología”, dijo.

“Las papas de tierras guatemaltecas trascienden las barreras del país y se comercializan desde Guatemala hasta Panamá, en toda Centroamérica”, dijo Diana de León, gerente de Mercadeo de Pepsico para Centroamérica y El Caribe.

A escala nacional aproximadamente 200 familias productoras de papas tienen relaciones comerciales con Pepsico, empresa que también realiza programas para empoderar a las mujeres y jóvenes.

“Necesitamos fomentar en los guatemaltecos un orgullo por lo que somos, que compartimos las mismas raíces”, aseguró de León.

Para el productor Salvador Gómez, se ha cometido el error de transmitirle a los jóvenes que la agricultura es un trabajo pesado y con pocos meritos, pero asegura que eso puede cambiar y que la historia sea diferente.

“Los jóvenes tienen que tener una ventana mas de oportunidad, que se involucren en la agricultura, esta responde a las expectativas de salir adelante, el país es bendito y hay gente de trabajo, hay empresas para que tengan el acompañamiento de salir adelante. El sector agrícola se ha quedado con poca atención y eso debe cambiar”, aseguró Gómez.

Para Joao Lucena, gerente general para PepsiCo en Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, es “increíble” como en Guatemala “las personas” se relacionan con las papas y las cuidan “como que fueran sus hijos”.

“Cuando pensamos en papas es algo increíble lo que se hace en Guatemala, esa sociedad con las comunidades locales y el desarrollo del campo, tienen el potencial para crecer y generar la prosperidad”, aseguró.

