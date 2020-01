Los motivos del alcalde de Xela para pagarles con cheque a los empleados municipales

Trabajadores municipales recibirán cheque para el pago de enero 2020. (Foto Prensa Libre: María Longo)

Para enero de 2020 la Municipalidad de Quetzaltenango tiene previsto hacer efectivo el pago de los salarios a los empleados municipales por medio de un cheque, de acuerdo con el alcalde Juan Fernando López, la medida es para promover la transparencia y la fiscalización.

El alcalde de Quetzaltenango informó que sé pagará con cheque, por una vez, para tener un mejor control de los empleados municipales.

“Quizás se escuche mal lo que voy a decir, yo tengo un salario que devengar en la municipalidad, pero tengo que hacer trabajos y estar en distintas actividades, pero hay muchos trabajadores que yo he visto y que los concejales han visto que andan por la calle en horas de trabajo, andan por todos lados refaccionando, no tenemos nada en contra de que lo hagan, pero no en horario de trabajo”, afirmó el alcalde.

Agregó que la medida es para conocer el rostro de todos los empleados municipales y no solo saber la cantidad.

“Necesitamos saber a qué dependencia pertenecen. Posiblemente se vaya a escuchar drástico, pero son los recursos de los quetzaltecos, yo vengo y soy de la iniciativa privada, no voy a tirar mi dinero en alguien que no está trabajando, pero que devenga un salario, hay que cuidar los centavos del pueblo”, afirmó López.

Agregó que no hay sospechas de plazas fantasma pero “por aqueo de las dudas”.

Los cheques se entregarán por dependencias, explicó el alcalde. “Cada concejal tiene a su cargo dependencias, entonces es para que conozca a los trabajadores y luego rendirán un informé. Vamos a ver el reporte y a pedir una auditoria del personal para que nos expliquen dónde están todas las personas y qué es lo que hacen”, afirmó.

Crean departamento para supervisar a los empleados municipales

De acuerdo con la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de Quetzaltenango, este año 2020 se cuenta con un departamento específico de “supervisión”.

“Hay dos personas encargadas y está pendiente la contratación de una más. Esperaría que estos procesos nos ayuden a detectar la permanencia, para que podamos constatar la presencia de todos los servidores municipales, si en algún caso alguna persona no llega a sus labores verificaremos si hay suspensión o nota de permiso, de lo contrario se iniciará el proceso administrativo”, afirmó Mario Solís, director de Recursos Humanos.

Agregó que las supervisiones se harán de forma sorpresiva, en todas las dependencias, incluso para los que trabajan en la calle.

“Siempre habíamos hecho supervisiones, pero eran más esporádicas, ahora tenemos personas directamente para esto”, afirmó.

