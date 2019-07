Madre pide ayuda para realizar examen médico a su hijo enfermo

Marta Julia Barrera se esfuerza por conseguir el dinero para cubrir los gastos médicos de su hijo. (Foto Prensa Libre: María Longo)

“Me piden una resonancia magnética, la verdad la Trabajadora Social me está ayudando pero vale Q1 mil 500, lo tengo que hacer afuera del hospital, pero yo he gastado mucho y no tengo para hacerle ese examen a mi hijo. Soy una madre soltera y estoy luchando con mi hijo”, explicó Barrera.

Desde hace diez meses, madre e hijo acuden constantemente desde Ayutla, San Marcos, al HRO. “Yo sé que hay un Dios que me da animo y me levanta”, afirmó Barrera.

Para sufragar los gastos del viaje y otros exámenes médicos, la madre lava ropa, limpia casas y hace costuras. “Gracias a Dios no he comprado medicamentos, pero si algunos exámenes”.

García Barrera es padre de dos niños, uno de 8 y una bebe de un mes. Antes de enfermarse, el joven trabajaba como soldador, oficio que ya no puede desarrollar. Actualmente su esposa realiza “ventas” para cubrir los gastos de los menores de edad.

Carmen Sajquim, Comunicadora del HRO, informó que “el cuadro clínico” del joven se complicó y actualmente tiene problemas de la vista así como del sistema digestivo, razón por la que los médicos solicitaron una “resonancia magnética”, examen que no se puede realizar en el HRO porque se carece del equipo.

“El costo es elevado, por lo que se ha contemplado dentro de las planificaciones analizar la compra de este equipo para beneficiar a los pacientes y evitarles este tipo de gasto. Recordemos que son equipos con costó bastante elevados”, indicó Sajquim.

En cuanto a la compra de otros equipos, agregó que actualmente el HRO tiene un tomógrafo arrendado que es de alta tecnología pero pronto esperan adquirir uno.

“Para este 2019 ya se encuentra en gestiones de adquisición para que el hospital tenga su propio tomógrafo, esto será una inversión mayor a Q1 millón, también se ha contemplado la compra de equipo para realizar mamografías ya que se ha visto el aumento de pacientes que vienen por problemas de este tipo”

La comunicadora detalló que en estos casos los familiares pueden avocarse al departamento de Trabajo Social. “Se tiene el contacto con varias empresas privadas que por ser una entidad pública brindan apoyo a los pacientes y hacen ciertos descuentos, por ejemplo, en este caso el costo de una resonancia es de más de Q3 mil”.

Las personas que deseen ayudar a la madre pueden contactarla al número 41689144 o depositar a la cuenta 40580105597463, del Banco Azteca, a nombre de Marta Julia Barrera.

