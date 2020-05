Madre soltera vive en un bus con sus dos hijos menores de edad

María Teresa y su hija de 6 años frente a un bus abandonado que se ha convertido en su hogar. (Foto Prensa Libre: María Longo)

A un costado del campo de futbol de la aldea Santa Rita, La Esperanza, Quetzaltenango, entre el área boscosa hay un autobús amarillo, con el mensaje “Guíame Señor”, ese es el hogar de María Teresa Sontay Chan y sus dos hijos menores de edad, de 12 y 6 años.

Desde enero de 2020 la mujer y sus hijos transformaron el vehículo en su residencia, “mi hogar es sencillo”, relata la madre quien ahora es la “guardiana” del terreno donde está el bus.

De 7 a 17 horas María Teresa trabajaba en oficios domésticos, salía de su hogar a las 6.30 horas y regresaba a las 18, ganaba Q900 y pagaba Q750 de la renta por la casa en la que vivía, además “dejaba a mis hijos recomendados”.

La madre se angustiaba todos los días porque mientras ella trabajaba no sabía cómo estaban sus hijos, quienes se quedaban solos o recomendados con alguien.

Además el dinero no era suficiente, su mayor inconveniente fue el alquiler.

El dueño del terreno donde está el bus le comentó que podría vivir ahí, cuidar la propiedad y no pagar renta, cansada de no poder cuidar a sus hijos la mujer aceptó.

La familia se mudó al bus que tiene una mesa, una estufa y una cama, para bañarse ella y sus hijos acuden a veces a la casa del dueño de la propiedad.

“Puro plan de Dios que ha esta persona la encontré y le conté mi situación, el me propuso, si pasas mucha pena te puedo ayudar en una pequeña cantidad, me alegré porque es una ayuda no pagar casa y no tener pena por mis hijitos, ahora ya no los dejo solos. Ahora me cuesta con la comida”, dijo María Teresa.

El hijo de 12 años trabaja y ayuda con los gastos del hogar, ya que ahora la madre no tiene un ingreso económico. “El no quiere estudiar, no le gusta, yo le pido por favor, hasta lo castigué, pero no quiere estudiar”.

A pesar de las necesidades que la mujer y sus hijos enfrentan, ella agradece a Dios “no tener que pagar una renta” y poder estar con sus hijos, principalmente con su hija menor de 6 años, quien estudia párvulos y sueña con ser médico.

Lucero, la hija menor, tiene tres perros: pantera, canelo y simba, además de una gata llamada leoparda y un par de gallinas. Mientras Prensa Libre y Guatevisión platican con la madre, la niña ofrece compartir un pan y unas paletas que le obsequiaron.

La mujer tiene dos hijos más que son mayores de edad y ya no viven con ella.

La madre es originaria de Totonicapán y es analfabeta, tiene un celular modesto y contesta pocas veces, en el bus la familia tiene una lámpara recargable.

“Mi anhelo para mis hijos es que no sufran todo lo que yo sufrí, quiero que sean profesionales, con mis primeros tres hijos la situación fue muy difícil, pero con mi hija más pequeña tengo la esperanza que sea una profesional”.

Las personas que deseen contactar a la mujer pueden hacerlo al número 4291 7565 o visitarla.

La historia se conoció por medio de las redes sociales de las primas Lizetth Gonón y Karla Ajin, las jóvenes acostumbran a correr por las mañanas, un día descubrieron el hogar de la familia y decidieron llevarles víveres, así como compartir la historia en las redes sociales.

Gonón pide a las personas que ayuden y al Gobierno que casos como el de María Teresa sean parte de los programas sociales y de ayuda porque considera que “lo necesitan”.