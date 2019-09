Niños de párvulos ayudan a recolectar la basura que quedó tirada durante el desfile

Los niños se unieron a los encargados de recolectar la basura. (Foto Prensa Libre: María Longo)

Los niños de 5 años y madres de familia caminaron atrás del desfile con bolsas de nailon, carretas y guantes, para recoger los desechos que estaban tirados en el camino.

LEA TAMBIÉN: Municipalidad pagará Q193 mil por la limpieza durante Xelafer 2019 María José Longo 11 de septiembre de 2019 a las 04:43h

Débora de Salazar, maestra de la Escuela de Párvulos Carlos A. Velásquez, explicó que la iniciativa es parte del trabajo de campo del seminario “Cuidando Nuestro Planeta”, por lo que además de recolectar la basura, los estudiantes deberán clasificarla y reciclarla.

“Ellos están con el entusiasmo de recoger la basura que en estas épocas la gente deja tirada. Aprenderán a reciclar, ya que algunos de los desechos son papel y latas, el fin es clasificarla en orgánica e inorgánica”, indicó.

Le puede interesar: Detienen a presunto asesino de periodista coatepecano

Agregó que “lamentablemente” aunque se les explique a los adultos que no deben tirar la basura en la calle, lo hacen de nuevo, por lo que la maestra considera que se debe impactar a los niños para que ellos reflexionen y cambien los “malos hábitos”.

El trabajo voluntario de los menores de edad fue aplaudido por vecinos, así como por los trabajadores del proyecto Conservación del Ornato Xela Limpia y Verde, quienes recolectaban la basura.

“La gente no tiene el cuidado de llevarla a su casa para tirarla en un basurero, no tienen el habito de hacerlo, los niños son el futuro y debemos enseñarles para que esto de que la basura se tire en la calle ya no pase en la ciudad”, aseguró.

Madres de familia que acompañaron a los niños se asombraron de la diversidad de volantes y platos desechables tirados en el trayecto, algunos flotaban en pequeños charcos.

“Cuando uno ve a los niños recogiendo la basura provoca una reflexión, aunque son pequeños valoran el trabajo de los señores que lo hacen todos los días, porque los adultos no tenemos el cuidado de manejar los desechos adecuadamente, da vergüenza”, afirmó Patricia de León, vecina de la zona 1 de Xela.

Contenido relacionado

Inauguran Salón del Deportista en el Museo de Historia Natural en Xela que exhibirá el legado de Carlos “Chimeco” López

Fotogalería: Candidatas a Reina Nacional de las Fiestas de Independencia 2019

Cinco días de chocolate, artesanos quetzaltecos expondrán el proceso para elaborar este producto