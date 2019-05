Ostuncalco, el filme que describe la travesía de la inmigrante Claudia Gómez ultimada en Texas

Guatemaltecos crean cortometraje inspirado en la migrante Claudia Patricia Gómez González. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

El trabajo audiovisual será publicado el lunes 27 de mayo en la plataforma YouTube en el perfil El inmigrante en USA y podrá ser visto en EE. UU., México y Centroamérica. En Guatemala, estará disponible a partir de las 20 horas, Los Ángeles, 19 horas y México, 21 horas.

Richard Echeverría, de 29 años, director y guionista del cortometraje expresó que describir la travesía de Claudia Gómez desde su partida en su natal Ostuncalco, atravesar México y haber cruzado la frontera en EE. UU., donde encontró la muerte, es rendirle un homenaje póstumo a la connacional y miles de migrantes que perdieron la vida en busca del sueño americano.

La trama del cortometraje cuenta la historia de un grupo de jóvenes centroamericanos, entre ellos, Claudia Gómez, quienes agobiados por la falta de empleo, violencia y pobreza en sus países decidieron migrar para escapar de esos males y ayudar económicamente a sus familias.

“En mayo del año pasado escribía el guión para un cortometraje para contar a las personas los peligros que experimentan los migrantes al cruzar la frontera con EE. UU. de forma irregular y describir la travesía que hicimos mi hermana Adilia – Aguilón, 22 años, – y el mío. Me enteré por la noticias del crimen de Claudia, hablé con mi hermana y decidimos darle un giro a la historia en memoria de ella, porque sabemos del sufrimiento que implica atravesar el desierto”, contó Echeverría.

Los 10 integrantes que participaron en el elenco de Ostuncalco son migrantes centroamericanos que apoyaron la idea de Echeverría, luego que el connacional les planteó su idea y los motivos para filmar el cortometraje.

“Aquí –EE. UU.– soy pintor, trabajo para una compañía. Desde pequeño me gustan las artes escénicas, en Guatemala nunca pude estudiar Comunicación en la universidad, las privadas son muy caras, ”, manifestó el migrante.

De sus ahorros y con el salario que devenga, Echeverría invirtió unos US$10 mil para filmar Ostuncalco y pagar un salario a los artistas.

“Todas las personas que interpretaron cada uno de los personajes del cortometraje son centroamericanos, algunos son residentes, otros, ciudadanos y el resto como yo, indocumentados”, confió el guatemalteco.

Jossiney García, de 16 años, nacida en Guatemala, interpretó el papel de Claudia Gómez; Gladis Romero, 54, quien tiene a su cargo un ballet en Los Ángeles, interpretó el papel de la madre de la víctima.

Echeverría aclaró que la historia de la connacional la armó con base en reportes de prensa e historias sobre la vida de Claudia Gómez que se publicaron en las redes sociales. “Con la familia nunca fue posible comunicarnos, contactamos aquí en Los Ángeles al novio, pero nunca respondió nuestros mensajes”, mencionó el guionista.

Nacimos en Petén

Richard Echeverría contó que su madre es de Quetzaltenango y su padre de Retalhuleu, la pareja migró a Petén y se instalaron en una comunidad a la orilla del río Usumacinta. “Nacimos en Petén y para ir a la escuela caminábamos a la orilla del río, la escuela quedaba en la aldea La Técnica”.

Echeverría habló poco de sus padres y de sus cuatro hermanos, de sus padres manifestó que, su madre, fue la primera que migró a EE. UU., luego su padre y en la última década sus hermanos y él.

“Ingresé a los EE. UU. en el 2014, pero antes de ese triunfo migración me agarró tres veces y me deportaban a México porque me identificaba como mexicano. En la cuarta ocasión logré pasar, me metieron en una maleta, así pasé la frontera en Calexico, California”, recordó Echeverría.

“No somos profesionales, pero en este cortometraje le pusimos pasión y honramos la memoria de aquellos jóvenes que han muerto a lo largo de este camino entre Centroamérica y Estados Unidos”, concluyó el connacional.

