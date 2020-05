Pacientes del hospital temporal de Xela exigen información sobre su evolución

El video que los pacientes del hospital temporal compartieron en las redes sociales tarda 6 minutos. (Foto Prensa Libre: captura de pantalla)

Migrantes deportados que de acuerdo con las autoridades de Salud son positivos de covid-19 se expresaron en las redes sociales por medio de un video en el que piden el resultado de las pruebas de coronavirus en una hoja.

Aseguran que hasta ahora la información de que están contagiados la han recibido de manera verbal.

“Realmente nos hemos dado cuenta que es una mentira que están diciendo a la población. Aquí aún no nos han informado, y nosotros queremos información. Cuando pedimos información es muy limitada”, aseguró el representante de los enfermos.

El paciente que habla en el video contó que le han efectuado 15 hisopados, pero agregó que no les han mostrado alguna nota de los resultados.

“De eso a mí nunca me dan un documento donde diga señor Marcelino usted está positivo, porque está firmado por el Ministerio de Salud y el Laboratorio Nacional, no hay de esos documentos, entonces nosotros estamos haciendo un llamado a las organizaciones no gubernamentales y especialmente a los derechos humanos, que vean esta realidad”, expuso.

En el video el migrante deportado también denunció que el servicio de agua es irregular y que hay restricciones en los productos de higiene personal.

“Estamos careciendo de insumos, no hay cortauñas, las cuales ya tenemos muy grandes, nuestro cabello no lo cortamos, no hay máquinas para hacerlo; no hay champú, es muy poco lo que viene; también papel de baño se escasea, el agua es muy limitada, todos los días se va al mediodía de 2 a 3 horas”, denunció en el video.

Los pacientes indicaron que les han notificado que son asintomáticos, pero piden a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) que verifique la situación.

Flor Gómez, delegada de la PDH en Quetzaltenango, aseguró que le dará seguimiento a la denuncia, además informó que dieron trámite a otra queja de un paciente que dijo no tener información de las pruebas realizadas.

“Vamos a requerir los informes. Es bueno aclarar que en el hospital temporal fueron claros que ellos no manejan documentos, ni expedientes, todo el récord de los pacientes está en la computadora, derivado de que todos los documentos que puedan tener se van a contaminar, es por eso que no hay documentos. Todo se maneja de forma electrónica por seguridad”, explicó Gómez.

La delegada aseguró que los productos de higiene y el servicio de agua son indispensables para el estado emocional de las personas y para su salud física.

El Hospital Temporal Covid-19 Quetzaltenango está a cargo del Hospital Regional de Occidente (HRO), se consultó con Giovanni Ortega, director de este nosocomio, quien informó que en ese centro no manipula documentos para el registro de los pacientes.

“En los temporales no se manejan papeles. Las pruebas las mandan al regional, ahí mandamos una base de datos por digital al epidemiólogo del -hospital- temporal, ellos a través de atención al público y psicología les dan su resultado, pero nunca van a tener una prueba en papel, sí hay una base de datos”, afirmó.

Se le consultó a Ortega sobre la posibilidad de enseñarles a los pacientes por medio de una computadora los resultados, y respondió: “Yo pienso que sí, sería de coordinar qué es lo que quieren”.

Agregó que se investigará lo que ocurre con el servicio de agua.

“No me lo han notificado, pero vamos a llamar a la municipalidad para ver qué es lo que pasa. Lo del champú, si necesitan más les podemos dar, podemos comprar, deben decir si necesitan más, no es lo mismo atender a 20 que a 40”, señaló Ortega.

De acuerdo con el directo del HRO, no hay un tiempo establecido para la recuperación de los pacientes con coronavirus, ya que todos son diferentes. Según relató, hay un enfermo del hospital temporal que tiene 50 días en el centro, así como otros que ya se recuperaron.