Para el alcalde de Xela su viaje a Haití fue una experiencia “traumática” por ser un “Estado fallido”

Del 23 al 27 de septiembre de 2019 el alcalde se ausento de las reuniones del Concejo ya que pidió estos días de vacaciones. (Foto Prensa Libre: María Longo)

Grijalva detalló que fue invitado por el Instituto Republicano Internacional (IRI) a una actividad en la que convivió con los alcaldes de Haití, agregó que su papel fue aconsejarlos sobre la forma en la que podían recaudar ingresos y hacer proyectos.

Fui invitado para participar como exponente y ayudarlos sobre la forma en que pueden guiar sus proyectos, fuimos a compartir, más que todo a darles esa esperanza y energía que necesitan para salir adelante, dijo el alcalde.

“Es una experiencia bastante traumática al llegar a un país donde es un Estado fallido, realmente cuando uno lee y escucha noticias no se imagina las penurias que viven, la gran mayoría vive en extrema pobreza, hay poca gente que vive en un estado de clase media y poquísimos son los que ostentan el poder económico y que a la vez tienen el poder político”, relató Grijalva.

Agrego que “las impresiones” son muy fuertes, “vimos niños descalzos, cantidades enormes de basura por todas las calles y las playas que son preciosas, pero llenas de basura”, afirmó.

Según Grijalva no hay ninguna similitud entre Quetzaltenango y Haití, excepto porque coinciden en tener leyes de descentralización y la autonomía municipal.

“Sin embargo en Haití el gobierno central no traslada fondos a las municipalidades, entonces los alcaldes allá tienen muy poco margen para trabajar los proyectos, estos son muy pequeños, además las personas no tienen para pagar servicios. Están en una situación muy compleja porque no hay ni producción de alimentos”, aseguró.

De acuerdo con el jefe edil, conversó sobre temas sociales, políticos y económicos, en cuanto a las preguntas que le realizaron los alcaldes del país caribeño, puntualizó que eran sobre la forma en que podrían hacer obras y resolver problemas de servicios. “Se les dieron indicaciones para mejorar ingresos municipales”, señaló.

El alcalde aseguró que la actividad estaba programada para dos días pero al final fueron tres, ya que había un paro nacional y esto impidió que se movilizaran.

Los días 25 y 26 de septiembre de 2019, el IRI compartió en su cuenta de Twitter información sobre la actividad y fotografías donde se observaba al alcalde Luis Grijalva, en una de las publicaciones se indicó que el alcalde de Xela habló sobre la importancia del trabajo en equipo, la voluntad política y la comunicación en el proceso de fortalecimiento de las asociaciones municipales en América Latina.

Según Grijalva la invitación al evento la recibió por ser el presidente de la Mancomunidad Metrópoli de los Altos y como alcalde de Quetzaltenango.

“La situación de Quetzaltenango con lo que vive Haití re almente no hay comparación, vive una situación infrahumana, no se permite un desarrollo”, afirmó el alcalde.

En las redes sociales los vecinos de Xela criticaron la participación del alcalde en Haití, por el hecho que su gobierno se ha caracterizado por una baja ejecución de obras, a lo que respondió que no se justifica, pero que se debe a diferentes leyes.

“Yo nunca me he negado en la baja ejecución debido a que es por temas como la Ley de Presupuesto, la Ley de Servicio Civil, la Ley de contrataciones del estado y otras situaciones que hacen que no pueda fluir el tema de la ejecución, no me justificó, pero los gobiernos anteriores también tuvieron una baja ejecución”, afirmó.

