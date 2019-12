Pasión, tradición, alegría y amor en la 57 edición de la carrera San Silvestre

Más de mil personas fueron parte de la carrera San Silvestre Quetzaltenango 2019. (Foto Prensa Libre: María Longo)

Un joven que corrió en honor a su hermano fallecido, un adulto mayor que recorrió las calles de Salcajá, Quetzaltenango, disfrazado de El Chavo del 8, personas que participaron acompañadas de sus mascotas y familias que se ejercitaron, al menos dos mil personas despidieron el 2019 con la carrera San Silvestre.

El parque San Luis de Salcajá fue el escenario principal de la competencia que se realizó la tarde de este martes 31 de diciembre, además tuvo distancias de 5 y 10 kilómetros. Elsa Monterroso, organizadora, informó que este 2019 se inscribieron 1 mil 150 personas, “ese era el cupo, disculpas a los que se quedaron sin número”. Algunos corredores decidieron participar sin estar inscritos.

Este año el evento deportivo fue dedicado al ciclista quetzalteco, Manuel Rodas, quien triunfó por segunda vez en la Vuelta Ciclística de Guatemala.

En honor a su hermano

Con una playera negra y un papel con el mensaje “en memoria a mi hermanito Pablo, 19 de diciembre 2019”, Pedro García Gil, originario de Totonicapán, corrió con el número 346, su participación en la San Silvestre fue motivada por su hermano de 18 años que falleció hace 12 días.

“Hace un año venimos con mi papá a correr esta carrera y mi hermano estaba aquí con nosotros, pero ahora el acaba de fallecer, estuvo dos meses luchando por su vida en el Hospital Roosevelt de Guatemala, tenía una pancreatitis. En memoria de él, porque lo amamos y lo queremos mucho venimos a correr”, relató García.

El joven recordó a su hermano como una persona “cariñosa”, “que le gustaba ayudar a otros” y “atlética”, ya que junto a su familia acostumbraba a participar en varias carreras y estudiaba repostería.

“El era mi único hermano, por una parte agradezco estar vivo pero triste porque lo extrañamos demasiado, tenemos sentimientos encontrados, siempre lo vamos a llevar en nuestro corazón”.

El Chavo del 8

Basilio Colop, de 62 años, originario de Cantel, Quetzaltenango, corrió disfrazado de El Chavo del 8 y ganó el primer lugar en la categoría de disfraces.

Relató que desde 1995 participa en diferentes carreras vestido del personaje al que también imita para divertir a la población.

“Los compañeros me apoyan y me aplauden, la gente es de ambiente y se ponen contentos de mi participación, el cariño del pueblo me motiva. Amenizo piñatas con mi personaje. Es un año nuevo hay que ser alegres, hacer deporte y ejercitarse”, dijo Colop.

Junto a su mascota

Héctor Lacan, de 19 años, originario de Quetzaltenango, corrió junto a su mascota abril de 3 años y relató que lo hace en honor a su padre quien por compromisos laborales no pudo asistir al evento.

“Este es el tercer año consecutivo que participamos en la San Silvestre, es importante estar saludable, mi padre empezó a correr y me incentivo a hacerlo”, dijo.

Disfraces

En la carrera también se observó a Juan González, un niño disfrazado de agente de la Policía Nacional Civil, además de un hombre originario de San Juan Ostuncalco que participó disfrazado de bombero, además de enmascarados, personajes de películas y caricaturas.

Atleta destaca

Los 10 Kilómetros fueron conquistados por el deportista Luis Carlos Rivero, quien manifestó su alegría por el triunfo y aseguró que para el 2020 tiene varios retos.

