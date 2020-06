Policías asignados a cuidar el Preventivo para Varones de Xela y hospital temporal, temen contagiarse de coronavirus

Agentes de la PNC no han sido abastecidos de insumos necesarios para protegerse del coronavirus. (Foto Prensa Libre: María Longo)

Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) constató que los agentes carecen de mascarillas adecuadas para prevenir contagios.

Los policías que son enviados a cuidar el preventivo para varones temen contagiarse de covid-19 porque no cuentan con el equipo de protección adecuado.

Se informó que los uniformados solicitaron a las autoridades del departamento –Gobernación Departamental– que les provea de mascarillas adecuadas y equipo para prevenir contagios.

El miedo también invade a los agentes cuando son enviados a custodiar el Hospital Temporal Covid-19 o el Centro Recreativo Atanasio Tzul, lugar que sirve de albergue para los migrantes retornados.

Érick Tzún, gobernador de Quetzaltenango, manifestó desconocer que policías se hayan negado cuidar el preventivo de Xela a causa del covid-19.

“No tengo conocimiento de que los agentes se opongan, ellos solicitan que se les pueda dar equipo de protección. Gobernación gestiona equipo de seguridad tanto a los del preventivo como a los que están en el hospital temporal y en el Centro Recreativo Atanasio Tzul”, detalló el gobernador.

Agentes de la PNC manifestaron que solicitaron a sus superiores les provean de mascarillas adecuadas porque de su salario compran “sencillas” y “de tela”; relataron que esporádicamente les dan quirúrgicas, pero no ha sido a todos los policías.

Otra preocupación para los agentes es que en varias subestaciones no hay espacios adecuados para mantener el distanciamiento social.

“Nosotros efectuamos una inspección por este tema, a ellos – policías – se les entregó de parte de Gobernación 220 galones de alcohol para desinfectarse las manos, porque nos percatamos que no cuentan con ningún insumo para su protección. El comisario me comentaba que han hecho solicitudes al ministerio de Gobernación para pedir equipos de seguridad, pero no hay respuesta”, indicó el gobernador.

Agregó que Gobernación también entregó mascarillas quirúrgicas. De acuerdo con los agentes, hasta ahora no se les abastece de mascarillas N95 o de mayor protección, así como caretas o trajes.

La auxiliatura de la PDH en Quetzaltenango verificó que en varias subestaciones policiales los lavamanos no están en buen estado, algunas cuentan con duchas, pero no funcionan.

Además, se estableció que en la subestación de Cantel los agentes carecen de agua durante seis horas al día, mientras que en El Palmar es por 12 horas.