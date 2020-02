Reportan desabastecimiento de mascarillas en farmacias de Quetzaltenango, autoridades piden a la población evitar medidas extremas

Farmacias en Quetzaltenango registraron desabastecimiento por incremento en la compra de mascarillas. (Foto Prensa Libre: María Longo)

En Quetzaltenango la adquisición de mascarillas ha incrementado en los últimos días, principalmente cuando las autoridades de salud informaron que había una familia aislada por un integrante que estuvo en Corea del Sur, un país que ha registrado varios casos del nuevo coronavirus.

El martes 25 de febrero el Área de Salud de Quetzaltenango confirmó que una persona de Xela estuvo en Seúl, Corea del Sur, el personal médico explicó que se encuentra en un aislamiento voluntario y no tiene síntomas.

De acuerdo con las autoridades la persona se encuentra aislada junto a dos integrantes más de su familia, en varias ocasiones las autoridades han explicado que la quetzalteca no tiene el nuevo coronavirus y que la medida es para cumplir con un protocolo de seguridad, además que será útil para descartar cualquier contagio.

A pesar del llamado del Área de Salud para mantener la calma, algunos quetzaltecos han optado por tomar medidas como abastecerse de alcohol en gel, guantes y principalmente mascarillas, lo que ha provocado un consumo masivo y desabastecimiento en algunas farmacias.

“Ha habido un incremento en la compra de mascarillas, no solo por clientes que son personas individuales, también hemos tenido compras de clientes como organizaciones, clínicas y sanatorios, la demanda ha incrementado tanto, que nos quedamos agotados, estamos en ese proceso de abastecernos y tener suficiente para lo que la población necesite, de momento estamos un poco agotados”, dijo Ottoniel Castillo, encargado de una sucursal de la Farmacias Cruz Verde, ubicada en la zona 3 de Xela.

De acuerdo con Castillo se ha observado calma en los clientes. “Hemos observado una situación tranquila en la población, no se escuchan comentarios de los clientes sobre una situación de inseguridad, se ha mantenido bastante tranquilidad”, indicó.

Agregó que también incrementó la venta de guantes desechables y geles antibacterianos. “Las recomendaciones son mantener la calma, sabemos que no está confirmado que tengamos casos, entonces de todo se puede escuchar, pero hay que mantener la calma y guardar los cuidados normales de higiene”, afirmó.

Juan Nájera, director del Área de Salud de Quetzaltenango, lamentó que la población exagere la situación y confirmó que tienen conocimiento del desabastecimiento de mascarillas en algunas farmacias.

“No es correcto, porque todo esto se presta a la especulación, tengo conocimiento que ya hay desabastecimiento en algunas farmacias, nosotros no podemos prohibirle a las farmacias que vendan o que solo lo hagan por determinada cantidad, porque es otra competencia, pero le informamos a la población que no debe entrar en pánico, no hay ningún problema, todo está bajo control, no hay necesidad. Claro está que es bueno estar abastecido de mascarillas ya que no solo pueden servir para una eventualidad de esta naturaleza, también son útiles para protegerse del frio y del polvo”, aseguró.

Agregó que se ha monitoreado a la persona aislada, quien no presenta síntomas. “Yo tuve contacto con la persona, no puedo decirle paciente porque no está enferma, está bien, no hay problema, estamos atentos con la vigilancia”, aseguró.

Según Nájera esperarán 13 días más, tiempo en el que se dará la vigilancia necesaria al caso.

Personal de salud pidió evitar la desinformación y las conductas extremas.