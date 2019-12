Restauran obras del maestro Efraín Recinos

La reparación de las obras inició este jueves 5 de diciembre en Xela. (Foto Prensa Libre: María Longo)

A menos de 1 kilómetro de la casa donde vivió el maestro Efraín Recinos, en la zona 1 de Xela, un grupo conformado por tres mujeres, inició la restauración de las obras María Marimba y Los tres críticos.

Hace varios años, los cuadros fueron donados por el artista a la Municipalidad de Quetzaltenango, pero estos quedaron en el olvido, por diversas razones empezaron a deteriorarse, ahora se pretende restaurarlos y exhibirlos.

El proyecto se lleva a cabo por medio de la Fundación Rozas Botrán y los trabajos se realizarán en el Hotel Modelo, 14 avenida, zona 1 de Xela, lugar en donde a partir de la próxima semana la población o estudiantes de arte podrán acceder para observar los trabajos de restauración.

Ana Luisa García, directora del Centro de Rescate, Estudio y Análisis Científico para el Arte (CREA), explicó que las obras tendrán una intervención “mínima” pero “muy importante”, ya que esto permitirá detener algunos daños y estabilizarlas para una mayor durabilidad.

“Tienen ataque de carcoma que comúnmente conocemos como polilla, en ambas obras, los más afectados son los críticos, se trata de los personajes externos de la obra que van fuera del marco. El paso del tiempo siempre afectará las obras, es muy importante también la conservación y el cuidado que se les da, así como el almacenamiento”, dijo García.

Actualmente hay tres jóvenes que trabajan en la restauración pero el número podría incrementar a cuatro, inicialmente se había estimado 10 días para la restauración, pero debido a una fumigación podrían incrementar el tiempo.

Observar la restauración de obras no es algo común, pero en esta ocasión se permitirá. “Es una gran oportunidad para que las personas conozcan las obras y vean los procesos que realizamos, cualquier persona puede visitarnos siempre y cuando respete las normas de seguridad como no tocar y no acercarse demasiado”, indicó García.

Agregó que “solo” con ser obras del maestro Recinos son maravillosas. “Una de ellas es muy linda porque es de los cuadros que hizo en los que personajes están fuera del marco, parecido a la obra Los estorbos. Son obras de gran importancia por los temas que el abordaba”.

Aunque el trabajo de la fundación CREA comprende únicamente la restauración, además darán una asesoría a la Municipalidad de Quetzaltenango con el propósito de encontrar el “mejor lugar” para colocar las obras y prevenir que el ambiente las perjudique.

Pablo Botrán, representante de la Fundación Rozas Botran en el occidente, relató que las obras fueron registradas en el Instituto de Antropología e Historia (Idaeh) y se pueden considerar “un patrimonio cultural” de Quetzaltenango.

“Encontramos las obras de Efraín Recinos porque Rozas Botran hizo una alianza con el Patronato del Centro Histórico, quienes tienen el certamen Arturo Martínez, al hacer la alianza preguntamos dónde estaban las obras ganadoras del certamen en años anteriores, la curiosidad nos llevó al Centro Cultural donde estaban algunas obras, pero además de los trabajados del certamen en el lugar descubrimos las de Efraín Recinos y se rescataron”, indicó Botrán.

Agregó que este es un aporte a la cultura de Quetzaltenango, además describió que el proyecto se retrasó, ya que se tenían planificado iniciar con los trabajos hace seis meses.

“Ofrecimos restaurarlas como una donación a la municipalidad, se hicieron los tramites y por eso terminaron en las manos de los técnicos de la Fundación CREA de Rozas Botrán. Hay muchas empresas involucradas en la restauración, hoteles y restaurantes que nos han dado patrocinio para que los técnicos estén aquí”, agregó.

Responsables

Las tres jóvenes a cargo de la restauración de las obras son:

Amalia Arias

Gabriela Chávez

Gabriela Roche

Otras obras de Recinos

En Guatemala es posible apreciar las obras del maestro Recinos en el diseño del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, además están los murales o difusores acústicos del Conservatorio Nacional de Música, la fuente del Parque de la Industria, los murales ponientes del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), la Biblioteca Nacional y en los interiores y exteriores del Aeropuerto Internacional La Aurora.

“Guatemalita”, es el nombre que recibió una escultura realizada por Efraín Recinos para ilustrar el país como un personaje femenino con la silueta del mapa. Este es un sello del maestro.

Música Grande, esta pieza, que se encuentra en el Museo Nacional de Arte Moderno Carlos Mérida, era una de las favoritas de Efraín Recinos y es considerada patrimonio cultural.

