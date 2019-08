Triunfa en Estados Unidos con restaurante de comida guatemalteca

Jorge Cárdenas prepara diversos platillos de Guatemala en Nueva York. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Platillos como el jocón, quichón, mole de plátano, garnachas “con sabor a feria” y otras comidas de Guatemala combinadas con un lugar agradable y la personalidad de Cárdenas, han convertido al restaurante Ix en un éxito.

Cárdenas nació y creció en Quetzaltenango, “mi padre tenía una lechería”, su niñez está marcada por anécdotas con sus primos así como reuniones familiares. En 1999 motivado por su pasión musical migró a Berlín, Alemania.

En la ciudad europea fue parte de una agrupación musical y estudió arquitectura. “Al terminar la universidad me sentía joven, quería seguir estudiando, además la universidad era gratuita si uno daba buenos resultados”.

Un amigo le habló de la escuela culinaria, algo que le pareció una buena idea, aplicó y fue aceptado. En Berlín, Cárdenas tuvo un restaurante de comida internacional pero Nueva York lo atraía. “La idea de estar en la capital de la gastronomía, la música y la diversidad de culturas era atractivo”.

Finalmente decidió migrar de nuevo, esta vez a los Estados Unidos, al estar en Nueva York inició el restaurante con el apoyo de “dos primas”, al inicio, el plan del chef era tener un restaurante de fusiones pero se percató que esto ya existía en la ciudad.

Lea además: La solidaridad que es común en Cajolá cuando fallece un migrante en su viaje a EE. UU.

“Nada mejor que hacer algo que tenga mis raíces, lo que siempre comí en casa, lo que siempre conocí, así empezó ese tipo de concepto”, relató.

La respuesta de los clientes fue “muy positiva” y el lugar atrajo la atención de medios de comunicación que lo denominaron como un espacio de la cocina maya.

“Los neoyorkinos son muy curiosos e interesados en la buena comida, muchas personas creen que en Estados Unidos solo se comen hamburguesas y papas fritas pero es lo contrario”. Al inició el espacio fue un café pero al cumplir el año el chef decidió nombrarlo como restaurante.

En el lugar hay un menú “regular” y un menú “secreto” que le permite al quetzalteco hacer fusiones con ingredientes mayas. El nombre del restaurante Ix es en honor al Nahual de Cárdenas. “es un jaguar”.

El exitoso chef extraña estar en Xela para convivir con su familia y recientemente tuvo “nostalgia” por las elecciones, asegura que le preocupa “la situación política”.

Para Cárdenas es importante que continúe el crecimiento del restaurante. “Ya nos queda pequeño, se necesita la expansión, no sé si en el mismo sector o en el mismo país, o en el mismo continente, el concepto es tan acertado y único que no me da miedo moverme”.

El guatemalteco sueña con que además de ser un restaurante, Ix se concierta “en un espacio cultural” que pueda informar a las personas por medio de la gastronomía.

“Como una burbuja cultural gastronómica, que las personas puedan informarse, preguntar y recibir servicios de derechos humanos, que no solamente de dinero sino que también ayude a la gente”, indicó.

Al lugar llegan personas de diferentes países pero los guatemaltecos que lo visitan provocan buenas experiencias.

“Los guatemaltecos que llegan se pasan la voz y luego llegan los demás, me dicen, un primo me dijo que estaban aquí y vengo desde lejos, viajamos cuatro horas en carro para venir aquí porque allá donde estamos no hay nada bueno guatemalteco”, relató.

Los platillos que prepara Cárdenas han provocado lágrimas en los migrantes. “Están fascinados y casi llorando de la nostalgia que les da esos sabores porque nunca volvieron a su tierra, eso para mí es bellísimo”.

“Que una persona mayor, de 60 años, coma y me diga que le dan ganas de llorar porque así era el mole de plátano que cocinaba su mama, eso para mí es como guau, es mi pago verdadero”, agregó.

