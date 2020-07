“Ya no somos suficientes”: médicos del HRO denuncian las carencias que enfrentan para atender a pacientes con covid-19

Los médicos dieron a conocer las dificultades que deben vencer para atender a los pacientes. (Foto Prensa Libre: María Longo)

Mientras extrañan ver a su familia y escuchan que los pacientes les suplican para que les salven la vida, los médicos internistas residentes del Hospital Regional de Occidente (HRO) luchan con la falta de personal y las carencias en el equipo médico y de protección.

Los galenos que pasan nueve horas parados, sin comer y en un traje de protección, rompieron el silencio.

Relataron que durante los últimos cuatro meses han dado la cara a la pandemia y han luchado, “pero ya no somos suficientes”. Se trata de 32 residentes de medicina interna que se dividen para atender a pacientes con otras enfermedades o emergencias, así como las áreas para pacientes con covid-19.

“Tenemos las áreas nuevas que se acaban de habilitar con más del 100 por ciento de ocupación. Vemos cómo muchas personas fallecen. Se tienen los recursos y no se han ejecutado, los que más sufrimos somos el personal de salud. Hemos decidido luchar por el ideal de salvaguardar la vida, pero solos no podemos. Estamos siendo un médico por 15 y hasta 20 pacientes, lo cual es inaceptable porque todos son pacientes en estado crítico”, dijo José Herrera, médico.

Los residentes demandan que el director del centro organice al personal para que todos los médicos apoyen en la atención a los pacientes covid-19. Según explicaron, hasta ahora han recibido ayuda parcial de otros departamentos excepto del personal de anestesiología, lo que provoca que quienes apoyan desistan de hacerlo al notar que otros no lo hacen.

“No podemos montar nuevos hospitales ni ampliar más áreas, se tuvo cinco meses para hacerlo. Nuestro contrato como residentes reza que todos debemos ser llamados a prestar servicio. Le pedimos una disculpa a la población si en algún momento padres, madres, abuelos, hermanos, hijos, llegan a fallecer, no podemos más”, dijo Herrera.

Los galenos también demandan que se contrate y pague a los médicos extranjeros que se encuentran formándose en el HRO, ya que hay pocos médicos del país que se arriesgan para atender pacientes covid y ellos lo hacen. “Son extranjeros pero dan la cara por los chapines”, afirmaron.

Carencias en insumos y equipo

Los médicos relataron que disminuyó la calidad del equipo de protección que les entrega el HRO y que son ellos quienes costean mascarillas de buena calidad para evitar contagiarse.

“Al principio eran equipos con sello térmico, nos quedaban bien. Ahora hacen trajes de propileno donde el zíper se queda trabado y no cierra de manera adecuada. Les tenemos que poner esparadrapo para cerrar, nos dan botas pero lamentablemente se caen y quedan expuestos los zapatos. Las caretas al principio era aceptables y ahora desechables, durante la estancia en el edificio se caen. Los lentes los compramos nosotros igual que las mascarillas, nos dan mascarillas N95 sin autentificación para personal médico, son de uso civil, sin resistencia a los fluidos”, expuso.

Otro de los señalamientos es la deficiencia en el equipo médico para atender a los pacientes. En relación a los medicamentos para los enfermos de covid-19 señalaron que están abastecidos, “genéricos pero tenemos”.

“Las mascarillas con las que estamos dando ventilación no invasiva las estamos amarrando con pita, porque tienen un cincho especial y no tenemos ese recurso. Sabemos que es importante atender de manera inmediata a estos pacientes, pero tener pitas amarradas con una mascarilla, que aparte está quebrada, no hace buen sello y no se puede dar buena terapia. Tenemos algunas cánulas de alto flujo pero ya están arruinadas, se fuga el aire y no se da el tratamiento adecuado, pedimos que atiendan esta petición”, expresaron los médicos.

Pacientes contagiados

Aunque las autoridades del HRO han defendido que en este centro no se registran casos de pacientes que ingresaron por otras enfermedades y se contagiaron de covid-19, los médicos aseguran que sí ha sucedido.

“Hemos tenido pacientes de dos o tres días esperando resultado del hisopado y están a la par de pacientes por otras patologías y terminan infectándose en el hospital. Hay pacientes que al ingreso tienen hisopado negativo, pero como han permanecido mucho tiempo a los días empiezan con fiebre y malestar. Se infectaron en el hospital”

Director dará seguimiento

Giovanni Ortega, director del HRO, asegura que a partir del 1 de agosto los médicos anestesiólogos apoyarán a los residentes en la atención a los pacientes con coronavirus.

“Ya va salir la orden para que el primero de agosto ya entre la especialidad de anestesia a trabajar con ellos. Ya subimos tres o cuatro convocatorias pero no tenemos respuesta para que vengan los médicos”, indicó.

Además aseguró que no había sido informado de la mala calidad de los trajes de protección y que dará seguimiento al tema.

“Es dependiendo de los insumos que se vayan a adquirir. Yo creo que sí ha disminuido, pero voy a analizar la calidad del equipo. Todos los lunes compramos para darles a ellos. Me asombra que no se hayan pronunciado de las deficiencias conmigo. No me lo han dicho para ver qué es lo que pasa. Tal vez una casa medica o alguien falla en la calidad del equipo, porque para mí no hemos tenido falencias en las compras”.

Según Ortega no es viable que el hospital solo atienda pacientes con coronavirus.

El HRO cuenta con tres áreas para atender a pacientes covid-19, que tienen un total de capacidad para 23 pacientes, además de un espacio para 10 sospechosos.

“Nuestro hospital está saturado al 100 por ciento de su capacidad covid. Nuestro índice ocupacional ya llegó al 100 por ciento de las áreas que tenemos. Yo les hago conciencia a los médicos, porque nos vamos a tener que esforzar, vamos a tener que dar esa milla extra, porque el hospital regional no puede parar. Yo se que los médicos están cansados”, dijo Ortega.

El director, quien es pediatra, agregó que estaría dispuesto a trabajar en alguna de las áreas que atienden a pacientes con coronavirus.