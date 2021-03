12 km caminando: Zona Reina de Uspantán no tiene camino desde Eta e Iota y a la fecha no comienzan la obra

Vecinos llevan meses sin una vía de comunicación. (Foto: Héctor Cordero)

Las tormentas Eta e Iota destruyeron hace cuatro meses la carretera a las comunidades de la Zona Reina en Uspantán, Quiché, que permanecen incomunicadas y los vecinos viven un calvario para abastecerse de productos básicos.

Carlos Ical, vecino de la Gloria en Uspantán, Quiché, relató desde el azote de las tormentas las autoridades llevaron víveres, pero conforme fue pasando el tiempo “se olvidaron de nosotros dejando abandonada la carretera”.

“Tenemos que caminar 12 kilómetros de ida y otros 12 de regreso cada vez que tenemos que abastecernos de productos de consumo básico, a como pudimos abrimos una pequeña brecha para pasar por la carretera colapsada, la cual es peligrosa pero no tenemos otra opción, nos da tristeza que se les olvidara que aquí viven seres humanos”, dijo Ical.

Víctor Hugo Figueroa, alcalde de Uspantán, señaló que ya enviaron maquinaria municipal y han logrado avanzar tres kilómetros, pero el proyecto es millonario para que la comuna lo pague. “Tenemos problemas porque la corporación anterior simuló colocar asfalto en esa ruta y por ese hecho fueron denunciados, ya que pretendían cobrar Q2 millones por un trabajo que no realizaron, pero eso nos detiene a seguir trabajando en un sector”, señaló.

Figueroa lamentó que el Ministerio de Comunicaciones abandonara esa ruta, expresó que aparte de la comunidad La Gloria también América está siendo afectada.

Y no solo fue la carretera sino 14 puentes en esa región tienen que ser reparados.

Otto Macz, gobernador departamental, explicó que el problema está en que el Ministerio de Finanzas no ha acreditado los fondos a la Dirección General del Caminos. “Ya se firmaron los convenios con las compañías constructoras, pero mientras no se pague el 20 por ciento del anticipo las compañías no quieren trabajar”, dijo el funcionario.

El gobernador aseguró que están presupuestados Q6 millones para los trabajos de reparación de los daños provocados por Eta e Iota en la Zona Reina de Uspantán, Quiché, esperan que para el 20 de marzo se puedan liberar los fondos para empezar a trabajar.