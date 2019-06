A estos dos diputados no los conocen en Quiché, aunque fueron electos para representar al departamento

Óscar Quintanilla y Jorge Arévalo Canales, diputados electos para representar a Quiché. (Foto Prensa Libre: Héctor Cordero)

Transcurría el sábado 19 de abril del 2015 y el en ese entonces diputado Mario Rivera presentaba a los candidatos que lucharían en la contienda electoral por ser diputados por el departamento, al leer la lista mencionó a Óscar Quintanilla, quien participaría en la tercera casilla, y a Jorge Arévalo Canales, en la quinta casilla, por el extinto partido Líder.

Pedro López, simpatizante del partido Líder en ese entonces, recordó que había molestia dentro de los participantes en la asamblea departamental. “Todo estaba arreglado para beneficiar a esos dos personajes que no eran del departamento y por primera vez aparecían en Quiché”, señaló.

“Esa fue la última vez que vimos a los dos candidatos en el departamento”, relató López, quien agregó: “nunca más vinieron, finalmente fueron electos tres diputados, pero de ellos el Tribunal Supremo Electoral no permitió que asumiera Mario Rivera por tener una investigación abierta por enriquecimiento ilícito y Ernesto Calachij, quien ocupaba la tercera casilla estaba preso por un caso de lesiones graves y posteriormente acusado de lavado de dinero, él había sido alcalde de Zacualpa”.

El 14 de enero del 2016 los dos diputados referidos asumieron su curul para representar a Quiché, estuvieron algunos meses en el partido Líder y posteriormente se trasladaron a varios partidos, lo que no les permitió participar en la actual campaña electoral. Han transcurrido cuatro años y un mes y los diputados nunca regresaron a Quiché, a pesar de que son sus representantes.

Quintanilla ya había sido diputado por Retalhuleu a pesar de que tampoco es originario de ese departamento. Al consultarle por qué no ha llegado a Quiché en todo este tiempo manifestó que lo hacía de forma esporádica y se reunía con algunos grupos, pero esto no pudo ser corroborado ya que nadie lo conoce en Quiché.

El parlamentario indicó que la ley le permitía ser diputado por Quiché aunque no fuera originario de esa región del país.

Canales también fue consultado sobre su ausencia del departamento, pero mencionó que no podía responder porque estaba en una reunión, prometió que devolvería la llamada en unos minutos, lo cual no sucedió y no se le pudo cuestionar al respecto.

Matías Gutiérrez, integrante de la Sociedad Civil de Quiché, manifestó que ese era el resultado de los negocios dentro de los partidos políticos “que entregan las casillas a cambio de dinero sin importarles si son originarios del departamento. Esas personas no representan a Quiché, pero tampoco se puede dejar atrás la irresponsabilidad de los comités ejecutivos departamentales que se prestan a esas marrullerías”, señaló.

Rubén Samayoa, del Consejo de Pueblos Kiches, dijo que esas eran casillas perdidas que pudieron ser utilizadas por quichelenses para beneficio del departamento. “Están cobrando su salario, colocan a asesores y secretarias que no son del departamento y les importa un quinto Quiché, el problema es que esa mala práctica continúa”, mencionó.

En la actualidad los partidos políticos FCN-Nación, Unionista, Todos y Unión del Cambio Nacional presentan en la primera casilla a candidatos que no son originarios de Quiché, algunos fueron nombrados en asambleas departamentales y otros, en asambleas nacionales; varios de ellos han hecho campaña en el departamento acompañados por quichelenses que saben que no son originarios de la región y que financian su campaña.

Contenido relacionado:

> Fotogalería: Un día en San Juan Cotzal, el municipio de Quiché que refleja la cotidianidad de sus habitantes

> ¿Por qué siguen ocurriendo suicidios de menores en Quiché?

> Karla Tzunúm tiene 15 años y sueña con ser empresaria de la energía solar