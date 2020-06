Coronavirus | Millonaria compra de víveres en municipalidades de Quiché genera desconfianza entre la población

La Municipalidad de Santa Cruz del Quiché compró más de 11 mil quintales de maíz para familias afectadas por la pandemia de coronavirus. (Foto Prensa Libre: Héctor Cordero)

Alcaldes de Quiché en los últimos meses autorizaron la compra de víveres para ayudar a familias de escasos recursos afectadas por la crisis económica generada por la enfermedad del covid-19, sin embargo, líderes comunitarios señalan que la ayuda solo llegó a simpatizantes de los jefes ediles que con sus votos los ayudaron a ganar la alcaldía.

La comuna de Nebaj invirtió Q2 millones 948 mil 250 en comprar granos básicos y víveres. Miguel de León, alcalde indígena, solicitó la intervención de la Contraloría General de Cuentas para auditar las compras que la comuna justificó beneficiaría a las personas afectadas por la pandemia en este municipio.

La comuna indígena llevó a cabo una verificación de precios en el mercado local y determinó que los víveres que la comuna compró están sobrevalorados entre Q400 a Q500 mil. Además, la compra se efectuó la Corporación Ferretera La Chulense, S.A.

El líder indígena expresó su preocupación por que los fondos que se utilizaron estaban destinados para proyectos comunitarios los cuales están en riesgo de no ejecutarse por falta de financiamiento.

Virgilio Gerónimo Bernal, alcalde de Nebaj, aseguró que cumplió con todos los requisitos que establece la Ley de Contrataciones del Estado y mencionó que las pruebas de la compra están el proceso de adquisición.

“Es innegable que los precios por la crisis del coronavirus no pueden ser los mismos hay incrementos, pero lo que a nosotros nos importaba era adquirir los productos para ayudar a las personas afectadas en Nebaj. No me preocupa los señalamientos de esas personas porque todo está en ley”, afirmó Bernal.

Santa Cruz del Quiché

La Municipalidad de Santa Cruz del Quiché compró 13 mil 600 quintales de maíz para familias de escasos recursos afectadas por la covid-19 a la única empresa que ofertó por Q2 millones 92 mil 500, el oferente es la empresa Agro Free, Sociedad Anónima o Centro de Artesanías ABY.

Agro Free en abril y mayo fue elegida por las comunas de San Juan Cotzal y Chajul para proveerles de granos básicos. Cotzal invirtió Q120 mil, mientras que Chajul Q1 millón 517 mil 250.

Carlos Gómez, concejal cuarto, mencionó: “Buscamos beneficiar a todas las familias, sabemos que no es suficiente, pero elaboramos los listados de los beneficiarios con los consejos comunitarios de desarrollo y en otras nos apoyamos con los comités de mujeres, no se cobró ni un centavo por el maíz”.

Encarnación Zapeta, presidente del cocode de Xatinap primero en Santa Cruz del Quiché, expresó su molestia porque en su comunidad no se tomó en cuenta para efectuar realizar los listados de beneficiarios, “los representantes de la municipalidad ya los traían”, señaló.

Apolinario Zapeta Tzoc, presidente del cocode de Xesic segundo, informó que la municipalidad no los tomó en cuenta para elaborar los listados de los beneficiarios.

Zapeta expresó su molestia porque ellos pesaron el quintal de maíz entregado a los vecinos y algunos sacos pesaron 96 libras.

Otras municipalidades

De abril a mayo, estas son algunas compras que efectuaron las comunas de Quiché.