Iglesias evangélicas de Quiché se niegan a pagar multa por no contar con licencia ambiental

Representantes de iglesias evangélicas de Quiché se reunieron con delegados del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.(Foto Prensa Libre: Héctor Cordero)

Los representantes de las iglesias anunciaron que no pagarán la multa porque los requisitos para obtener el Diagnóstico Ambiental por la construcción de un edificio son complicados y ven injusto el cobro.

Las iglesias evangélicas y otros negocios deben pagar hasta Q15 mil anuales para obtener la licencia ambiental.

En los acuerdos 137-2016 y 121-2018 establece que el plazo para la regularización vence el próximo 3 de enero del 2020.

Las iglesias o empresas que se presenten de forma voluntaria se les rebajará la multa, la cual está establecida entre Q5 mil hasta Q100 mil, y solo se les impondrá una multa de Q5 mil, sin importar la categoría a la que pertenezca la empresa (según el tipo de actividad que hagan y el tamaño del proyecto, o empresa), según los reglamentos del MARN.

Domingo Pérez, representante de una iglesia evangélica en Santa Cruz del Quiché, explicó que desconocían qué trámites se deben efectuar ante el Ministerio de Ambiente para obtener el Estudio de Impacto Ambiental cuando se edifica una nueva iglesia.

“Los pastores no tienen un salario ni el gobierno nos entrega una cuota para pagar esa cantidad de dinero, analizamos con los compañeros llevar cabo una manifestación pacífica porque no es posible que les cobren a las iglesias”, señaló Pérez.

Pascual Castro, representante de otra iglesia evangélica, comentó que el trámite para gestionar el estudio ambiental es complicado, “algunos requerimientos no tienen lógica, nos piden un croquis donde se construyó la iglesia y el sistema de drenajes, pero en varias comunidades no hay drenajes, también piden documentos de la Superintendencia de Administración Tributaria, mientras tanto, se acerca la hora para pagar la multa y no sabemos qué hacer.”, puntualizó Castro.

Según el técnico ambiental del MARN, Guillermo Ventura, más del 50 por ciento de las iglesias evangélicas en Quiché no regularizan su situación ante el ministerio por no contar con toda la información.

“Si la iglesia no tiene drenajes se explica en el expediente y los documentos que se quieren de la SAT son los mismos que todo guatemalteco tiene y no son exclusivos para las iglesias evangélicas”.

Francisco Pérez, alcalde de Quiché, ofreció abrir una oficina municipal para llevar a cabio los trámites, pero los comunitarios rechazaron la propuesta.

