Obra valorada en Q229.9 millones podría obtener sólo Q400 mil de presupuesto para el 2020

Carretera a San Pedro Jocopilas, Quiché está en malas condiciones desde hace seis años.(Foto Prensa Libre: Héctor Cordero)

La fuente de financiamiento del proyecto sería un fideicomiso del Fondo Social de Solidaridad (FSS) por Q229 millones 983 mil 480.95.

En el 2014 el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) adjudicó la millonaria obra a la empresa Construcciones, Servicios, Carreteras y Asesorías, S.A. (Coindra).

De acuerdo con el Sistema Informático de Gestión (Siges) a la empresa se le pagó, del 2014 al 2019, Q91 millones 115 mil 206.47. La primera cuota en el 2014 fue por Q20 millones; en 2017, Q40 millones; 2018, Q28.9 millones, y en el 2019, Q2.1 millones.

Según el contrato, Coindra trabajaría en un tramo de 11 kilómetros, entre Santa Cruz del Quiché y San Antonio Ilotenango, y otro de 23 kilómetros, de la cabecera departamental a San Pedro Jocopilas, 34 kilómetros en total.

Coindra en el 2018 suspendió los trabajos por falta de pago. Entonces, la carretera comenzó a deteriorarse, por lo que los transportistas efectuaron manifestaciones y bloqueos en la ruta Interamericana para presionar al ministerio para que efectuará los pagos.

El 25 de septiembre del 2018 el ministro del ramo se comprometió a gestionar ante el Congreso de la República los fondos a cambio de que la empresa reiniciara los trabajos, pero el CIV no logró el dinero, ni la empresa retomó los trabajos.

El Fondo Social, el CIV y la constructora acordaron liquidar el proyecto, por lo que el ministro instruyó a Manuel López, director del FSS, para que nombrara una junta receptora de liquidación para recibir los tramos.

Con el aval de Coindra, el CIV ordenó a la Dirección General de Caminos (DGC) que la Zona Vial diera el mantenimiento a los tramos abandonados.

Quedó plasmado en un documento que el CIV comenzaría un nuevo evento de cotización y este quedaría listo para el 2019, pero esto no ocurrió.

Lo último

El ministro de Comunicaciones, Luis Benito, informó a la Gremial de Transportistas de Quiché que el tramo carretero abandonado recibiría Q400 mil en el Presupuesto General de la Nación del 2020.

Benito recomendó a los transportistas acudir a la Comisión de Finanzas del Congreso para gestionar más dinero para el tramo carretero y poder contratar una empresa para reparar las vías.

Según el ministro, en el presupuesto general del próximo año el CIV tuvo un recorte de Q1 mil 500 millones. “Nos dejaron el peor presupuesto de los últimos 16 años”, expuso Benito.

“A tiempo les estoy avisando, después no digan de que no les dijimos nada, porque aunque venga Jesucristo o el ministro no se va a poder hacer nada”, manifestó vía telefónica el funcionario.

Reacciones

Delfino Natareno, presidente de los transportistas, lamentó que los millones asignados para el proyecto vial desaparecieran. “Creemos que se fueron – los millones– parar la campaña del partido FCN-Nación de las pasadas elecciones y ahora nos dejan otra vez en el dilema de que sea el Congreso de la República el que apruebe más fondos”, señaló Natareno.

Domingo Ajiataz Chó, alcalde de San Antonio Ilotenango, comentó que la carreteara que conduce a su municipio está en mal estado desde hace seis años. “Hace rato que debieron haber rescindido el contrato a la compañía Coindra porque no tienen la capacidad de finalizar el proyecto”, mencionó.

Prensa Libre buscó la versión del ministro de Comunicaciones, pero el funcionario no atendió su teléfono móvil.

