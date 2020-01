Por esta razón jueza dicta falta de mérito a favor de excomisionado militar

Juan Alecio Samayoa Cabrera – sudadero azul – escucha la resolución de la jueza que lo favorecio con falta de mérito. (Foto Prensa Libre: Héctor Cordero)

La jueza Susy Pérez escuchó la versión del Ministerio Público (MP) que señala a Samayoa Cabrera de haber cometido asesinato en grado de tentativa, detención ilegal y violación con agravación de la pena, contra vecinos de la comunidad Tululché, Chiché, Quiche en los años 80, pero dictó la falta de mérito.

Samayoa Cabrera fue detenido en Estados Unidos el año pasado y deportado al país el pasado 29 de noviembre. Autoridades estadounidenses informaron que el guatemalteco ingresó ilegalmente a ese país en 1992 y se estableció en Providence donde solicitó asilo.

En la resolución la jueza argumentó que el Ministerio Público no sustentó la existencia de los delitos por los que sindica al ex comisionado militar y expresó: “Pueda ser que Samayoa –Cabrera– cometiera los asesinatos y violaciones de los que lo acusan, pero no lo han demostrado, quedará en su conciencia si lo hizo o no”.

La jueza ordenó que el detenido recuperara su libertad.

Jorge Morales Toj, abogado de los querellantes, mencionó que apelará la decisión de la jueza Pérez. Agregó que la decisión contradice la jurisprudencia establecida en otros casos similares en Guatemala y mencionó como ejemplo el caso Sepur Zarco.

“Juan Samayoa tenía una orden de captura internacional, fue deportado de los EE. UU., las autoridades – en ese país – tenían conocimiento de esos delitos y aquí lo deja en libertad; es un hombre muy peligroso, la jueza no previó la seguridad de las mujeres que lo sindican, tenemos conocimiento de 24 mujeres violadas, pero solo dos se atrevieron a señalarlo, es vergonzosa esa resolución”, manifestó el abogado.

Juana Soc Pérez, vecina de Tululché, relató que en 1982, Juan Alecio Samayoa llegó a esa comunidad acompañado de un grupo de Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC) de Chinique, según su versión, los patrulleros mataron a varios hombres, violaron a mujeres y quemaron viviendas, mencionó que Samayoa Cabrera era un hombre temido en la región porque contaba con el apoyo del Ejército.

Juan Alecio Samayoa Cabrera en su declaración ante la jueza dijo que él no participó en ninguno de los delitos señalados, aseguró que no fue comisionado militar y en tono molesto argumentó que las mujeres – que lo señalan – mientes y cuestionó: “¿Por qué no presentaron la denuncia hace 10 años. Si alguien viola a una mi hija lo denuncio y lo meto al bote?”, respondió.

“¡Asesino! ¡Asesino!” gritó un grupo de mujeres cuando la Policía Nacional Civil trasladó al ex comisionado a la cárcel preventiva.

Rosa Mendoza aseguró que Samayoa Cabrera mató a su esposo. “No es posible esa sentencia – resolución – ese hombre se tiene que podrir en la cárcel por tanto daño que hizo”, puntualizó

