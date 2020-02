Presentan dos amparos contra el proceso de integración de la terna para gobernador en Quiché

Dos integrantes de sociedad civil de Quiché entregan al Consejo Departamental de Desarrollo el expediente con la terna para gobernador. (Foto Prensa Libre: Héctor Cordero)

Manuel Tix Yac, extesorero de Municipalidad de Cunén; Otto Erwin Macz Ho, excandidato a alcalde de Vamos en Ixcán y Natalia Mejía, empleada de la Municipalidad Chichicastenango, integran la terna para gobernador.

Flavio Ruiz, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en Quiché, explicó que se presentó a la entrega de expedientes y solicitó a sociedad civil que le indicaran dónde efectuarían la revisión de los expedientes, según manifestó: “Los representantes se negaron para que nos presentáramos para observar el proceso. Me llamaron a las 11 de la noche –23 horas– querían que llegara a un restaurante, no fui porque era tarde y consideré que no era la hora indicada para hacer un procedimiento”.

Lucas Tum, uno de los candidatos que presentó el amparo, explicó que el proceso está viciado porque no existió una tabla de ponderación para calificar. “Cómo decidieron quiénes eran los más indicados para integrar la terna”, argumentó.

Tum exige que el proceso de selección se repita, pero con otros representantes de sociedad civil porque los actuales ya emitieron opinión.

Fredy Argueta, otro candidato a la gobernación, interpuso en un juzgado de la capital otro amparo. Según Argueta, su expediente no fue calificado.

La terna con los nombres de los seleccionados fue enviada el pasado viernes 7 a la Secretaria General de la Presidencia.

Clemente de León, quien quedó fuera de la terna, señaló a sociedad civil de beneficiar a Otto Macz, excandidato a alcalde de Ixcán por el partido Vamos. “Todos sabían que él estaría en la terna”, también mencionó que, Isabel Tum, representante del sector de la mujer ante el Consejo Departamental de Desarrollo (Codede), tiene parentesco familiar con Manuel Tix Yac.

De león hizo otro señalamiento, expresó que Nery Ramírez representante del CACIF ante el Codede y actual concejal en Ixcán, no se inhibió de conocer el expediente de Otto Erwin Macz Ho.

Virgilio Bernal, alcalde de Nebaj, denunció que el proceso tiene ilegalidades, entre ellas, conflicto de intereses porque familiares de candidatos calificaron sus expedientes.

Aludidos se defienden

Nery Ramírez, negó las acusaciones y externó que él llegó tarde a la revisión de expedientes, “por mi condición de comerciante y por la ética que poseo no beneficiaría a nadie, aunque fuera mi compañero”, comentó.

Isabel Tum, dijo que el proceso se llevó a puerta cerradas porque ella estaba amenazada de muerte y no tenían –sociedad civil– dónde reunirse en horas de la noche. Acusó al auxiliar de la PDH de no haber acudido al llamado que le hicieron para presentarse en el lugar.

Yubini Gil, representante del sector cooperativo ante el Codede, expuso que efectuaron la elección de los candidatos a gobernador apegados a la Ley de Consejos de Desarrollo.

Con relación a las críticas, Gili subrayó que todos los miembros de sociedad civil trabajan ad honorem y expuso a los alcaldes que, “así como exigen transparencia en la elección de la terna deben ser transparentes en los proyectos municipales”.

Razonaron su voto

Melchor Tum, representante de organizaciones campesinas y Alejandro Marroquín representante de la USAC, razonaron su firma en el acta de elección, justificaron que la revisión de los expedientes debido ser pública, pero se efectuó una votación, pero expresaron que el proceso de selección fue transparente.

