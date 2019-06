Un boleto aéreo separa a cuatro estudiantes retaltecos de representar al país en olimpiadas de Física en Cuba ¿Se anima a apoyarlos?

Los estudiantes Óscar López, Roberto Vega, Alfonso Lee y Daly López con el instructor Rony Gramajo, al centro, se preparan para viajar a Cuba. (Foto Prensa Libre: Rolando Miranda)

Se trata de Daly Yasmin López, de 16 años, quien cursa cuarto Bachillerato en el Colegio Evangélico Mixto Sinaí; Óscar López, 17; Roberto Vega, 18, y Alfonso Lee, 17, de quinto Bachillerato del Colegio Mixto D’antoni, quienes están becados en sus centros educativos.

El evento será del 14 al 24 de junio y los organizadores de las olimpiadas costearán la alimentación y hospedaje para los estudiantes e instructor, pero estos deben cubrir el costo del boleto aéreo para los cuatro estudiantes, unos Q2 mil 500 por cada uno.

Los jóvenes se preparan a pesar de la dificultad que tienen para reunir los fondos, ya que tienen fe de que la población pueda apoyarlos con donaciones y así representar a Guatemala en el evento al que asistirán al menos 11 delegaciones.

Daly Yasmin López es ganadora de oro en las olimpiadas de Física Fundamental en 2018 a escala nacional y todos los días practica cuatro horas en la resolución de problemas de Física.

“Estoy emocionada y agradezco a mis padres y mis docentes por apoyarme, y junto a los otros chicos queremos representar a Guatemala y tenemos la esperanza de que vamos a reunir el dinero para poder viajar”, expresó la estudiante.

López se ha trazado metas y una de ellas es conseguir una beca para continuar sus estudios en la universidad en alguna ingeniería, ya que sus sueños es ser profesional y apoyar a jóvenes de escasos recursos.

Óscar López ha sido un estudiante aplicado y en el 2017 y el 2018 fue ganador de plata en Física a escala nacional, comentó que no cuentan con apoyo gubernamental para estas olimpiadas y por eso solicitan el apoyo de algunos vecinos porque tienen pocos días para comprar los boletos de avión de ida y vuelta.

“Estamos capacitados para ir a representar a Guatemala en estas olimpiadas, porque repasamos más de cuatro horas diarias para mejorar en nuestro rendimiento, y estamos seguros de que vamos a lograr ganar alguna medalla como equipo”, expuso López.

Roberto Vega fue el ganador de oro en el 2018 en Física Fundamental y refirió que se siente orgulloso de ir a representar a Guatemala, espera que los guatemaltecos les ayuden para reunir el dinero que hace falta, porque no cuentan con apoyo de gobierno y sus limitaciones económicas les dificultan viajar a Cuba.

“Las fórmulas y los números me relajan, me dan la sensación de tranquilidad, y cuando veo un problema nuevo de Física me entretengo resolviéndolo, porque eso es mi pasión y con ese entusiasmo queremos ir a representar a nuestro país”, enfatizó Vega.

Alfonso Lee también practica Física al menos cuatro horas diarias y ha sido acreedor de medallas de bronce en Física en el 2017 y el 2018; es otro de los jóvenes que forman parte del equipo que representará a Guatemala en las Olimpiadas Centroamericanas y del Caribe, si logran reunir los recursos económicos para comprar sus boletos.

“Es u logro y una responsabilidad grande ir a representar a mi país, y nosotros como equipo seguiremos preparándonos hasta el final, porque no vamos a perder la esperanza de que podamos alzar la bandera de Guatemala en las olimpiadas de Física que se realizarán en Cuba”, explicó lee.

Apoyo con instructor

Asdesarrollo ha apoyado a estudiantes destacados en Física con clases personalizadas con un instructor que fortalece los conocimientos para competir en olimpiadas departamentales y nacionales, desde 2011.

Según los directivos de la organización se pretende que los jóvenes que llegan a recibir las clases martes y jueves por la tarde se interesen en ser cada vez mejores en lo que hacen y al mismo tiempo es un aporte social para mejorar la educación en los centros educativos que quieran enviar a sus representantes.

Eliazar Barrios, directivo de Asdesarrollo, comentó que desde que se formó este proyecto se ha incentivado a los jóvenes ganadores de medallas en las olimpiadas departamentales y nacionales, y al ver el potencial de los estudiantes se decidió apoyarlos con instructores especializados y desde entonces se han formado varios alumnos.

“Hemos capacitado a 102 jóvenes que han participado en olimpiadas de Física desde el 2011 y estamos seguro que si seguimos apoyando a la educación vamos a aportar un granito al desarrollo de un pueblo que necesita de profesionales”, expresó Barrios.

Rony Gramajo, instructor de Física de Asdesarrollo, señaló que el proceso del equipo de jóvenes es de al menos cuatro años y están capacitados para representar a Guatemala en las próximas Olimpiadas Centroamericanas y del Caribe, ya que ellos son capaces de resolver problemas de Física de nivel universitario.

“Lo que hace falta para ir a representar a Guatemala es la compra del pasaje de los estudiantes, y ellos son los mejores a escala nacional porque han sido destacados en las olimpiadas en sus categorías, y estamos trabajando dos veces a la semana y en sus viviendas en un curso virtual”, aseveró Gramajo.

Si usted quisiera apoyar a los jóvenes para que puedan comprar los boletos aéreos para viajar a Cuba la próxima semana puede comunicarse a Asdesarrollo a los números 59469168 y 77203636.

