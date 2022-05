“Este lugar se hunde cada día más”: residentes de Antigua Guatemala expresan preocupación por riñas en calles de la ciudad

Ante estos acontecimientos, la ciudadanía ha denunciado que el entorno que anteriormente era “tranquilo y pacífico” se ha vuelto un lugar donde se ha presenciado actitudes negativas, violentas y que provocan el desorden público.

Prensa Libre obtuvo varios testimonios de ciudadanos que han mostrado preocupación ante los crecientes casos de altercados que afectan el orden público, por lo que buscan una reacción por parte de las autoridades locales.

“Ya no es como antes”

Carolina Ortiz de Marroquín, ciudadana que ha estado toda su vida en Antigua Guatemala, afirma que el lugar ya no es lo que era anteriormente, donde afirma que era un sitio donde había mucha “tranquilidad y seguridad”.

“Lamentablemente este lugar ya no es lo que era antes. Siempre se caracterizaba por ser un lugar de mucha tranquilidad y donde la gente podía relajarse. Ahora es imposible. Yo que vivo acá evito salir los fines de semana porque me expongo y expongo a mis hijos a ver escenas que no son para la familia“, afirma.

Casos de violencia, conductas sexuales y uso de sustancias nocivas son algunas de las acciones que se han vuelto frecuentes en el lugar. También comentó que varios vecinos de la zona están tomando la decisión de irse de la ciudad.

“Vemos como poco a poco este lugar se hunde más cada día y ya no es un espacio de placer para relajarse, salir a pasear o para tomar un café”. afirma.

Asi habría iniciado la pelea en un bar en la Antigua Guatemala. pic.twitter.com/aRFbHXiZOh — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) May 15, 2022

“Ha perdido su tranquilidad”

Otro de los testimonios es el de Miguel Rosales, quien también afirma que la ciudad “ha perdido su tranquilidad“, sobre todo los fines de semana cuando los jóvenes salen de fiesta.

“Caminar en las noches de viernes y sábado en Antigua Guatemala se ha convertido en un verdadero desafío, no solo por el gran tráfico que hay en las calles, sino porque hay muchas personas ingiriendo licor“, afirma.

“También es común ver persona fumando marihuana en la calle o consumiendo otro tipo de drogas. Algunos turistas también han sido captados en actos de inmoralidad y eso no se debería permitir ni en Antigua ni en cualquier otro lugar del país”, reiteró.

También explicó que hay muchas situaciones de acoso a mujeres en las calles. “Cuando va a pasar una mujer, en especial jóvenes, le dicen cosas y las acosan sin que nadie haga nada“.

“Los famosos after party no han sido controlados nunca y es fácil saber en dónde ocurrirán, pero parece que las autoridades son las únicas que no se enteran“.

Sin respuesta

Un residente de Antigua, que prefirió el anonimato, aseguró que las autoridades no han hecho nada para reducir los niveles de violencia que se han suscitado en la ciudad.

“Hemos escuchado decir muchas veces que en una ciudad de nueve cuadras por nueve es fácil controlar la inseguridad, ¡pero eso está muy alejado de la realidad!“, afirma.

El residente alegó de la poca efectividad de las autoridades y el presupuesto asignado para la seguridad de las calles. “Para qué se habla de un presupuesto de Q38 millones en seguridad si no son capaces de mantener el orden ni siquiera en el centro de la ciudad”, mencionó.

Hechos registrados

El 1 de mayo se registró otro incidente en la vía pública, donde un grupo de personas se pelearon en medio de la calle, de igual forma en octubre de 2021, un incidente similar en las calles del parque central de Antigua Guatemala.

Usuarios compartieron videos de la pelea en Antigua Guatemala pic.twitter.com/gicJMdEDH8 — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) May 1, 2022

El 8 de mayo un total de 60 personas fueron capturadas en los alrededores del Café bar llamado “El Chapín” por violentar la ley seca, además de las múltiples denuncias de los vecinos aledaños por los “numerosos ruidos” y “altercados de personas que estaban bajo los efectos del alcohol”.