Manifestantes en Cuatro Caminos invitan al presidente, diputados y ministros a viajar por las carreteras dañadas

Desde la madrugada de este 28 de mayo de 2019 los inconformes colocaron en la carretera vehículos que son parte de la caravana que iniciaron el pasado lunes, con mantas explicaron a los viajeros que el bloqueo era para exigir la reparación de los caminos cuyo estado podrían observar en las fotografías que colgaban de los automóviles, microbuses y autobuses.

Los manifestantes enviaron una invitación al presidente Jimmy Morales, así como a los diputados y ministros para que visiten las carreteras “en mal estado” pero aseguraron que deben recorrerlas “a pie” o en “carro” y no por “avión”.

“El área norte de Huehuetenango nunca ha hecho una manifestación de este tipo, pero hoy nos quitaron hasta el miedo, ya basta de robarse el dinero y lucrando a costillas de la gente. Ya no ande en helicóptero señor Jimmy Morales, venga a verlo a pie, venga a verlo en carro y entonces se va a dar cuenta que los daños en la carretera hacen que se pierdan los vehículos, es hora de levantar nuestra voz”, dijo Pascual Juárez, representante de Santa Eulalia Huehuetenango.

De acuerdo con los representantes el estado de las carreteras ha provocado accidentes mortales y efectos negativos en embarazadas y mujeres en proceso de parto. “Nuestra gente sigue sufriendo, las consecuencias han sido muertes fatales de adultos, niños y mujeres. Por nosotros que ganamos un mísero sueldo de Q35 o Q50 ellos – funcionarios públicos – ganan millones”, afirmó Juárez.

Para los comerciantes y transportistas el daño en las carreteras representa pérdidas y “subdesarrollo” para las comunidades.

“Tardamos más tiempo para llegar a otros lugares, pedimos mucho a las autoridades que por favor nos tomen en cuenta, en esos lugares hay mucho que sacar da cardamomo, café, hay ganadería y los carros no pueden salir con eso por el mal estado de la carretera. Esperemos que nos pongan atención porque por nuestros votos están ellos haya arriba”, afirmó Pedro Alonzo, quien se dedica a comercializar mochilas típicas desde San Pedro Soloma a otros municipios.

Agregó que se une a la invitación para que los funcionarios públicos recorran los lugares afectados “metro a metro” y que “caminen” por estas carreteras para que “reflexionen” sobre las “promesas de campaña”.

Durante la manifestación los participantes se organizaron para que las ambulancias, vehículos que transportaban personas enfermas y un bus de Fundabiem pudieran pasar por el sector y que el bloqueo no lo impidiera. También se observó a un grupo de personas no videntes que transbordó en el área y fueron auxiliados por un agente de la Policía Nacional Civil (PNC).

Al lugar llegó personal de la sede de Totonicapán de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), quienes afirmaron que su propósito es mediar y observar. “la única petición es que sean atendidos por a las autoridades de la capital y den instrucciones para que las empresas a cargo arreglen inmediatamente las carreteras”, indicó Edwin Norato, oficial analista de la PDH de Totonicapán.

Este es el mensaje de los manifestantes en Cuatro Caminos, Totonicapán, le exigen al Gobierno de Guatemala que cumpla con la reparación de las carreteras de Huehuetenango. pic.twitter.com/jZ8WJMhcqv — elQuetzalteco (@elQuetzalteco) May 28, 2019

Pilotos que se quedaron varados en el lugar manifestaron “preocupación” por las “pérdidas económicas” que representaría el no poder trasladar los productos hasta su destino, a pesar de esto, expresaron solidaridad con los inconformes y pidieron a las autoridades que solucionen el problema.

“Nuestras necesidades son a diario y no acaban, hoy tendría que hacer cuatro viajes de Quetzaltenango a Totonicapán y por la manifestación no es posible, tenía que entregar material para construcción, me perjudica pero no solo a mí, también a las otras personas como a los albañiles que no van a ganar hoy el sustento diario. Con respecto de la demanda es necesario porque el uso de la carretera y el mal estado deteriora los vehículos”, indicó Efraín Mendoza, comerciante de Totonicapán.

