Scott Hall, ex luchador de WWE, será desconectado de un respirador artificial luego de sufrir tres infartos

Sin embargo, la operación no salió como se esperaba ya que la ex superestrella de 63 años sufrió tres infartos durante este procedimiento que lo dejaron en estado crítico y conectado a un respirador artificial.

Luego de la difusión de esta noticia, el luchador Kevin Nash, amigo cercano de Scott Hall, informó que su compañero por varios años en el mundo de la lucha libre profesional será desconectado del soporte vital que lo mantiene con vida una vez su familia llegue al hospital para darle un último adiós.

“Scott está en soporte vital. Una vez que su familia esté en el lugar, lo suspenderán. Voy a perder a la única persona en este planeta con la que he pasado más tiempo de mi vida que con cualquier otra persona. Mi corazón está roto y estoy jodidamente triste”, comunicó Kevin Nash por medio de su cuenta de Instagram.

“Amo a Scott con todo mi corazón, pero ahora tengo que preparar mi vida sin él en el presente. He tenido la suerte de tener un amigo que me tomó al pie de la letra y yo a él. Cuando saltamos a WCW no nos importaba quien nos quería o quien nos odiaba. Nos teníamos el uno al otro y con Barry Bloom cambiamos la lucha libre en contenido y pagamos por eso”, recordó el luchador.

“Muchos no nos querían. Éramos los ‘Outsiders’, pero nos teníamos el uno al otro. Scott siempre sintió que no era digno de la otra vida. Bueno, Dios, por favor, ten algunos palillos dorados para mi hermano. Mi vida se enriqueció con su visión de la vida. No era perfecto, pero como siempre decía: ‘La última persona perfecta que caminó por el planeta la clavaron en una cruz’. Mientras nos preparamos para la vida sin él, solo recuerden que se va un gran tipo, no verán a otro como él. Nos vemos en el camino Scott. No podría amar a un ser humano más de lo que te amo a ti”, concluyó el compañero de Scott Hall en el ring.

Hasta el momento, la familia del luchador no ha confirmado su fallecimiento, pero se espera que esto suceda cuando sus seres queridos se reúnan en el hospital y desconecten a Scott Hall del respirador artificial que lo mantiene con vida.

Scott Hall saltó a la fama en WWE durante la década de los ochenta bajo el personaje de Razor Ramon.

Posteriormente, junto a su gran amigo Kevin Nash y Hulk Hogan, pasaron a ser parte de la compañía rival WCW y formaron la nWo, la agrupación más conocida e influyente en la historia de la lucha libre profesional.

En 2014, Scott Hall fue inducido al Salón de la Fama de la WWE por su carrera en solitario y en 2020 fue incluido por segunda vez por ser miembro de la aclamada agrupación nWo.