Ajax e Inter de Milán se despiden de la Champions League

Tampoco estará el líder de la Serie A, el Inter de Milán, que perdió 2-1 ante un Barcelona que reservó a muchos titulares al tener el pase ya garantizado. El fiasco italiano dio el pase al Borussia Dortmund, que derrotó 2-1 al Slavia de Praga.

El actual campeón continental y líder destacado de la Premier League logró el pase tras imponerse por 2-0 frente a un Salzburgo que puso en muchos aprietos al Liverpool y con el arquero brasileño Alisson Becker como el jugador ‘Red’ más destacado.

Los ingleses sentenciaron el triunfo en apenas un minuto en el segundo periodo con un cabezazo del guineano Naby Keita, tras una gran jugada personal del senegalés Sadio Mané (57), y con un remate casi sin ángulo del egipcio Mohamed Salah aprovechando un fallo defensivo local (58).

⏰ RESULTS ⏰

⏺️ Barcelona finish 1st; Dortmund reach last 16

⏺️ Valencia & Chelsea qualify from Group H

⏺️ Leipzig top Group G; Lyon finish second

🤔 Who impressed you today?#UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 10, 2019